Estudiantes andaluces piden en varios mensajes en redes sociales exámenes online por la COVID-19 y quieren que las autoridades les garanticen que esto no mermará la calidad de sus títulos. Temen que haya una devaluación formal debido a afirmaciones que atribuyen a los rectores, pero las explicaciones recabadas nos indican que los títulos tendrán la misma validez.

Coincidiendo con el inicio de los exámenes cuatrimestrales, los mensajes se han movido en Twitter y redes privadas con la etiqueta #DEVAstados. Uno de los más frecuentes asegura que “los títulos de esos estudiantes [que realicen exámenes online] no tendrán calidad, por lo que si (sic), tendréis un título universitario con valor de 0”. Carlos Cruz, delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, explica a VerificaRTVE que en una reunión sostenida el 22 de diciembre con la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) los rectorados les expresaron temor porque “la DEVA había anunciado que la realización de las pruebas online pone en tela de juicio la calidad de los títulos”.

La DEVA es la Dirección de Evaluación y Acreditación, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía que evalúa los títulos universitarios y acredita su calidad. El 12 de noviembre sugirió por escrito a la Junta y el Gobierno central que, si se daban restricciones a la movilidad, se permitiese “la celebración de pruebas de evaluación presenciales, con todas las especiales medidas preventivas de salud pública que fueran necesarias”. Es una idea en la que el organismo ha insistido después.

Los Consejos de Estudiantes Universitarios de Andalucía (ACUA) se han indignado ante la opción de la presencialidad, aduciendo motivos sanitarios ( 1 y 2 ). Recalcan que las universidades son entornos seguros pero el desplazamiento hasta ellas no, y que la mayoría de las asignaturas ya se imparte online sin que haya supuesto problema.

Desde el gabinete de prensa de la Universidad de Jaén, cuyo rector, Juan Gómez Ortega, es también el presidente de turno de la AUPA, nos señalan que la normativa vigente obliga a “mantener las clases de teoría de forma no presencial pero permite explícitamente los exámenes de forma presencial” . Mientras tanto, ese comunicado de urgencia ordena unas medidas que están orientadas “a la disminución de la movilidad geográfica”.

Sobre la calidad

Alfonso Márquez, representante del consejo de estudiantes de Sevilla que estuvo en una reunión con Sebastián Chávez, responsable de la DEVA, dice que se les explicó “que directamente no iban a penalizar la realización de exámenes online pero que el hecho de que los títulos no se estuvieran realizando como estaba previsto afectaba a la calidad de estos”. Cree que esa aseveración no deja claro si habrá consecuencias sobre la calidad.

Es verdad que durante los contactos que hemos realizado desde VerificaRTVE la mayoría de las instituciones implicadas tienden a dirigir a otra institución sin aportar declaraciones concisas. En concreto, la DEVA deja la cuestión en manos de la Consejería andaluza, y esta sigue negándose a aclararnos cualquier ambigüedad señalada por los estudiantes. Pero en una declaración que nos ha hecho llegar por escrito puede leerse: “Los alumnos deben saber que las medidas que se adopten velarán por su salud y preservarán y garantizarán la calidad de la enseñanza superior en la comunidad”.

Captura del email enviado por el servicio de prensa de la Consejería a VerificaRTVE. VerificaRTVE

Desde el departamento de prensa del Ministerio de Universidades también ofrecen un mensaje tranquilizador. Su responsable, Manuel Castells, se pronunció públicamente a favor de la evaluación online dado el contexto sanitario. Nos han explicado que “la presencialidad adaptada es la herramienta de la que se dotó el sistema universitario en verano y permite ese paso del presencial al online cuando sea necesario”. El Ministerio afirma a VerificaRTVE que “las agencias velan por la calidad en cualquiera de los casos” y, en un comunicado disponible en Twitter, subraya que los centros de educación superior españoles ya están preparados desde el curso pasado para la enseñanza online sin que entonces “hubiera problemas sensibles de calidad académica según las Agencias de Evaluación pertinentes”.

Los criterios europeos de calidad para evaluaciones desglosan unas exigencias que no tienen por qué incumplirse con una evaluación online bien realizada, como puedes comprobar en este documento (págs. 14-15). Desde VerificaRTVE hemos contactado con Teresa Sánchez, experta en calidad universitaria que forma parte del comité asesor de varias agencias de evaluación de diferentes comunidades autónomas. Considera que los exámenes tradicionales son difíciles de replicar online, pero la situación actual “puede servir para ser más creativos en los métodos y pasar a una evaluación más significativa, ya que en los exámenes muchas veces se evalúa de una manera muy limitada”. Sobre la posibilidad de una devaluación de la calidad, cree que “no debería ocurrir ya que estamos en una situación de total excepcionalidad. Las agencias no son máquinas ciegas a todo lo que está pasando”. Sánchez dice que no es tan común que se devalúe la calidad de un título, y cuando se ha dado el caso suele ser en titulaciones que tienen un componente muy experimental y presentan problemas con el desarrollo de sus prácticas. En esas situaciones se suele parar el proceso en la fase de diseño.

Las llamadas a la presencialidad de la DEVA y las medidas de distinto signo tomadas por los rectores han motivado la desconfianza de los estudiantes andaluces, que no quieren ver devaluados sus títulos. Pero todas las consultas efectuadas señalan que la calidad de estos no se verá afectada por la realización de exámenes online.