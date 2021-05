Desinformación en Gaza: víctimas reales y versiones encontradas

La actual escalada de violencia entre Israel y Palestina tuvo un primer punto crítico el pasado 10 de mayo con el anuncio de la muerte de niños en la franja de Gaza. Con las dos partes apuntando a la responsabilidad del contrario, nos hemos preguntado cómo habían fallecido realmente los pequeños. La investigación deja todavía más preguntas que respuestas pero aporta una certeza: mucho de lo que se conoce tras un evento bélico que conmociona es propaganda, recuerda ser escéptico.

Tras comenzar las tensiones el día 6 de mayo con desalojos de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás, informó el día 10 de la muerte de “nueve palestinos, incluyendo a 3 niños, en la última escalada israelí en la ciudad de Beit Hanoun”. La idea de que los niños habían muerto por un ataque de Israel se extendió por las redes, pero las primeras fuentes oficiales de este país mencionadas en los teletipos (AFP, Reuters), entre ellas el portavoz de las Fuerzas de Defensa (IDF), Jonathan Conricus, dejaron en el aire si eran sus ataques los que habían impactado en civiles palestinos, o si “las víctimas habían sido causadas por cohetes palestinos fallidos”, como puedes ver en este trabajo de AFP.

Tras la declaración del portavoz militar, la cadena de televisión israelí Channel 12 publicó que las IDF afirmaban “que las muertes de niños fueron el resultado del lanzamiento de un cohete desde Gaza contra Israel que falló”. El diario ‘The Times of Israel’ se hizo eco de esa noticia y en Twitter numerosos usuarios dieron por hecho que los niños murieron por un cohete de Hamás, acusando a los medios de publicar “mentiras”.

El diario estadounidense The New York Post publicó la noticia invirtiendo el origen de las víctimas: “Ataques aéreos de milicianos de Hamás matan a 20 personas de Israel, incluidos nueve niños”, como puedes ver en el siguiente enlace. El titular es completamente falso y el periódico terminó cambiándolo. Lo publicó cuando la ofensiva israelí dejaba ya un balance de 20 muertos en Gaza, incluidos nueve niños.

Durante varios días hemos preguntado por teléfono al respecto a las Fuerzas de Defensa de Israel. Un portavoz nos ha dicho que no puede “ni confirmar ni desmentir” si sus Fuerzas Armadas creen que la explosión fue causada por un cohete de Hamás mal lanzado. Para conocer mejor el contexto en que se producen las declaraciones de unos y otros, hemos consultado a conocedores del terreno como la periodista especializada en Oriente Medio de RTVE Yolanda Álvarez y la filóloga árabe Karima Chafea, que nos ha ayudado a traducir vídeos encontrados en las redes.

Un vídeo extremadamente gráfico de un ataque con víctimas infantiles emergió el día 10. El vídeo lleva el título en árabe “Noticias de Beit Hanoun, norte de Gaza”, y muestra cómo una persona llega corriendo hasta el lugar en el que yacen varios cuerpos sin vida. Entre ellos, hemos identificado los de 4 menores, cifra que nos confirma Juliette Touma, directora de Comunicación de UNICEF en Oriente Medio y África del Norte. Un adulto coge a uno de ellos en brazos y lo coloca junto al de otro pequeño. El 11 de mayo Nick Waters, experto en investigación digital de Bellingcat, sitúa el lugar en que se grabó el vídeo de Youtube en estas coordenadas de Beit Hanoun: 31.534083, 34.549598. Es un lugar muy próximo a un conocido mural de Banksy que representa a un gato.

El ataque

Esta fotografía del diario digital Middle East Eye muestra en la morgue al adulto que aparece en el vídeo de YouTube con chándal rojo, negro y blanco. El periódico informa de que el hombre es el padre de dos de los tres niños muertos en el ataque: “Estaban jugando con sus primos frente a la casa cuando pasó un hombre en moto y la ocupación le atacó dos veces”.

Hemos hablado con tres expertos en armamento y material de defensa. El analista de seguridad y defensa Rodrigo Rodríguez apunta que la explosión tiene aspecto “de una granada de mortero de 120 milímetros”, y señala que todas las víctimas tienen las heridas localizadas en la cabeza.

Rodríguez cree que la explosión no fue causada por un misil porque se habrían registrado daños materiales y personales mucho más graves que los que se aprecian en el vídeo. “Tampoco me parece un cohete de Hamás”, afirma este analista. Tras señalar que “Israel no usa fuego de mortero”, apunta que los grupos de milicianos palestinos en Gaza lanzan de forma simultánea cohetes a diferentes alturas y morteros a más baja cota para tratar de superar al sistema interceptador israelí Cúpula de Hierro.

El experto en armamento Juanjo Fernández tampoco cree que el vídeo muestre las consecuencias de un misil o un proyectil de artillería. Considera que se trata de “un artefacto de escasa potencia”. “Podría ser una granada de mano o una granada de mortero de 81 milímetros. No puede ser de mucha potencia. No se ve nada quemado en el suelo. No hay daños en los brazos”, afirma.

Fernández recuerda que un misil lanzado por una aeronave (un helicóptero o un dron) tiene una trayectoria de impacto “cenital”. En el vídeo, “el efecto podría ser el de una granada de mano que se lanza y explota antes de caer en el suelo o en altura”, añade.

Otro experto en inteligencia que prefiere no proporcionar su nombre resalta que el vídeo no muestra “un blanco claro” en el lugar de la explosión. “No hay una instalación fija que pudiera haber sido el objetivo”, sostiene. Y si así fuera, los israelíes suelen utilizar contra ese tipo de objetivos armamento que provoca detonaciones masivas, algo que no se aprecia en este caso, según esta fuente. Si el objetivo hubiera sido una motocicleta, afirma el experto, lo lógico es que hubieran usado “Tamuz (Spike NLOS) o Hellfire desde un helicóptero. Los restos de esos misiles son fáciles de reconocer pero no se ve ninguno en las imágenes”. Sobre la posibilidad de que se trate entonces de un cohete de Hamás que ha caído por error, afirma que “sin restos identificables es imposible decirlo”.

En resumen, los tres expertos se inclinan por descartar que la explosión haya sido provocada por un misil israelí, pero como explica el especialista en inteligencia que prefiere mantener el anonimato, “en este caso no hay imágenes de restos que permitan hacer un análisis completo”. Apunta a que puedan surgir nuevas imágenes que permitan afinar, pero las redes no esperan a un dictamen riguroso. Recuerda: en caso de versiones contradictorias en escenario bélico, lee más allá del titular, busca fuentes expertas independientes de las partes en conflicto y espera a análisis completos sobre atribuciones y autoría.