WhatsApp inaugura una política de privacidad a partir del 15 de mayo que ha generado dudas en los meses precedentes. Los usuarios reciben estos días mensajes en sus dispositivos móviles para aceptar las nuevas condiciones del servicio. Te explicamos qué cambia y qué pasará si no las aceptas.

En enero de 2021 WhatsApp, un servicio que pertenece a Facebook, anunció un cambio en su política de privacidad, programado para el día 8 de febrero. Se expandieron bulos y distorsiones, multitud de usuarios expresaron su preocupación e incomprensión por lo que ocurriría y, ante el desconcierto general, muchas personas pasaron a otras aplicaciones como Signal o Telegram. En Whatsapp decidieron posponer los cambios hasta este mes de mayo mientras realizaban un esfuerzo de comunicación para explicar a los usuarios los cambios. En VerificaRTVE publicamos este artículo explicándotelos, puedes consultarlo para ver qué varía y por qué a los europeos apenas nos afectará: las condiciones de privacidad que empiezan a partir del 15 de mayo son las mismas de las que te hablábamos entonces.

Si no aceptas la política la aplicación se volverá inútil

Para aceptar la nueva política de privacidad debes clicar “Aceptar” en el mensaje que recibes en la propia aplicación, como puedes ver en la imagen que acompaña este artículo. Aceptar las políticas de privacidad y las condiciones del servicio de una empresa son requisitos necesarios para utilizar sus servicios. Si ya usabas WhatsApp anteriormente significa que aceptaste su política de privacidad en algún momento. Ahora tendrás que renovar este consentimiento para poder usar el sistema de mensajería con normalidad.

La empresa ha explicado que los usuarios que no renueven el consentimiento no verán cerradas sus cuentas, pero perderán funcionalidades de la app progresivamente. Según WhatsApp, lo primero que pasará es que recibirás recordatorios persistentes y “a partir de ese momento, tendrás acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones”. La limitación supondrá que no puedas acceder a tu lista de chats. Sí podrás responder llamadas, videollamadas y mensajes, pero únicamente a través de las notificaciones. Eventualmente dejarás de recibir estas notificaciones, volviendo la aplicación inútil. Solo podrás reactivar todos los servicios una vez aceptada la nueva política.