Un mensaje SMS suplanta a Bankia y advierte del bloqueo de la cuenta bancaria si no se activa un “nuevo sistema de seguridad”. Es una estafa. Los ciberdelincuentes están utilizando este nuevo phishing con la intención de que cliques el enlace que adjuntan para instalar en tu dispositivo un programa malicioso con el que robar tus datos.

El texto que llega al móvil incluye una fecha que va cambiando y siempre es muy cercana al día en que se recibe el mensaje. “Bankia: Estimado cliente a partir del 10/05/21 Su cuenta quedara (sic) bloqueada”, dice la primera parte de la estafa, cuyo objetivo es conseguir que los que reciben el mensaje acaben clicando en el enlace con el reclamo: “por favor activa el nuevo sistema de seguridad”. Es un fraude que aprovecha las informaciones sobre la fusión de CaixaBank y Bankia para engañar a ciudadanos despistados.

La Policía ha lanzado una alerta sobre esta campaña. Insiste en que “si hay un problema bancario, tu entidad no te envía ningún mensaje de texto con un enlace”.

“�� NO, NO y NO



Si hay un problema bancario, tu entidad NO te envía ningún mensaje de texto con un enlace



Recuerda:



- No pinches en enlaces de procedencia desconocida



- No facilites datos personales ni bancarios por correo electrónico o mensaje de texto#NOPIQUES#PHISHING pic.twitter.com/ClNQPMp2su“