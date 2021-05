Mientras tanto, la comunidad internacional, con Estados Unidos y las Naciones Unidas a la cabeza, sigue insistiendo en que las partes cesen las hostilidades.

El secretario general de la ONU, António Guterres, propuso convocar una reunión urgente del Cuarteto de Oriente Medio (Rusia, EEUU, ONU y la Unión Europea), no solo para intentar mediar sino también para reanudar el proceso de paz.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este domingo una reunión abierta sobre la situación en Oriente Medio, según anunciaron fuentes diplomáticas.

"El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para debatir sobre la situación en Israel y Gaza el domingo", anunció a última hora del jueves en la red social Twitter la embajadora de EE.UU. ante la ONU.

“The UN Security Council will meet to discuss the situation in Israel and Gaza on Sunday. The U.S. will continue to actively engage in diplomacy at the highest levels to try to de-escalate tensions.“