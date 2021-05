Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguraron este martes haber lanzado alrededor de 137 proyectiles en pocos minutos contra Ashkelón, una ciudad que se encuentra al sur de Israel. Dos mujeres, que se hallaban en un edificio sin refugio, han sido las primeras víctimas israelíes en el intercambio de proyectiles entre Hamás e Israel. También han muerto tres personas, entre ellas un menor, y ocho han resultado heridas por el lanzamiento de 130 cohetes contra la ciudad israelí de Tel Aviv.

Janet Cwaigenbaum vive en el kibutz Nir Yitzhak. Se encuentra a 13 kilómetros de la frontera con Egipto y a 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza. “Desde nuestros campos se ve la Franja de Gaza y la Franja de Gaza ve nuestros campos”, explica en una entrevista a RTVE.es.

Cada vez que hay una amenaza de misiles, desde los altavoces se escucha “Color rojo, color rojo” y tiene 15 segundos “para salir corriendo”. Uno de los misiles lanzados desde Gaza ha caído a tan solo un kilómetro de su vivienda, en un jardín de infancia que estaba vacío. “Rompió todas las ventanas de todos los pequeños edificios que están al lado. Nos han pedido que nos quedáramos en casa”, subraya.

Además de las sirenas y altavoces desde los que se advierte a los ciudadanos de posibles bombardeos, Israel cuenta con una cúpula de hierro, un sistema “para interceptar misiles en el aire”, según declara a RTVE.es Jorge Katz, quien vive en Sderot, a unos 5 kilómetros de la Franja de Gaza. “La mayoría de los misiles que caen en Israel son interceptados en el aire”, asevera.

“RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl“