Más de 1.000 heridos en cinco días: las secuelas físicas y psicológicas del conflicto en Gaza

Los bombardeos en la Franja de Gaza ya han dejado 119 víctimas mortales, entre ellas 31 menores, y más de 830 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. El Ejército israelí ha realizado cientos de ataques contra Gaza con su aviación y --en las últimas horas-- también con su artillería pesada.

La principal respuesta para asistir a los civiles en Gaza la está dando la Media Luna Roja Palestina (PRCS, según sus siglas en inglés), que cuenta con el apoyo de profesionales de Médicos Sin Fronteras. Además, según ha explicado en una entrevista a RTVE.es el coordinador en los Territorios Palestinos Ocupados de Médicos del Mundo, Simone Manfredi, la PRCS “se ha enfrentado a impedimentos en su trabajo”.

“Free access for #PalestineRCS medical teams is a must to ensure their provision of necessary medical assistance to injured people in #Jerusalem@ICRC_ilot @ifrc pic.twitter.com/Srb5TqcJOv“