La llegada masiva a Ceuta de 8.000 migrantes, entre ellos 1.500 menores, en apenas 48 horas ha abierto una crisis humanitaria y diplomática sin precedentes en la última década entre España y Marruecos. Más de la mitad de las personas que entraron de formar irregular (5.600) ya han sido devueltas. Te explicamos cómo funciona este proceso:

¿Qué es una devolución en caliente?

Es el retorno o la devolución, procedimientos que se emplean para enviar a los extranjeros de vuelta a Marruecos inmediatamente después de su entrada en España. La diferencia es que en estos casos la justificación está en que la entrada se ha producido de manera irregular, mientras que en la expulsión ya no hablamos de cómo se haya entrado en el país sino de si la situación del extranjero en él es irregular o no. Otra diferencia fundamental, según Gloria Jerónimo, es que “estos procesos, de retorno o devolución, sí pueden ser colectivos y no tienen que conllevar un procedimiento administrativo con las garantías que tiene la expulsión”.

Las devoluciones en caliente se regulan en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. Dice que cuando los extranjeros “sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Esto supone que si el extranjero ha cruzado la frontera de manera irregular, tal y como ha sucedido en Ceuta desde principios de la semana, se le podrá enviar directamente y de forma colectiva de vuelta a Marruecos como están realizando las autoridades españolas desde el pasado lunes.

Esta práctica fue denunciada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Constitucional falló en 2020 que las devoluciones en caliente eran legales, siempre que se apliquen respetando las obligaciones internacionales, lo que significa por ejemplo permitir que los migrantes que crucen así nuestras fronteras puedan acogerse al derecho de asilo. El TEDH también se pronunció en la misma línea en 2020, frente a un caso particular en que dos migrantes consideraron que su devolución a Marruecos fue ilegal. Según el TEDH no lo fue, ya que a pesar de ser parte de un proceso colectivo de devolución esto se debió a que su entrada se produjo de manera irregular y no se vulneró con ello ningún tratado internacional.