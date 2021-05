COVID España, hoy | España permite desde hoy la llegada de turistas de una decena de países, entre ellos Reino Unido

España abre desde este el lunes sus fronteras para la llegada de turistas vacunados contra la COVID-19, procedentes de una decena de países catalogados 'en verde', entre ellos Reino Unido y Japón. Los turistas de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Reino Unido y Japón podrán entrar "sin restricciones ni requisitos sanitarios", según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la Comunidad de Madrid, desde este lunes, por primera vez desde septiembre, no están perimetradas ninguna de sus 286 zonas básicas de salud, al haberse levantado las limitaciones que había en vigor en once áreas, que han mejorado sus datos de incidencia de la pandemia. En Baleares, los nacionales vacunados con primera dosis ya no tienen que presentar test negativo a la entrada a las islas.

Ninguna comunidad se encuentra ya en riesgo extremo por su incidencia que se sitúa en 136 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y la situación en los hospitales también mejora paulatinamente, aunque de forma más lenta. Sanidad notificó 4.792 nuevos casos y 19 fallecimientos el viernes respecto al total del pasado jueves. Aunque hay retrasos en las notificaciones, es la cifra más baja desde finales de agosto. España acumula 79.620 muertos y cuenta 3.636.453 casos desde el inicio de la pandemia.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán en Bruselas en una cumbre extraordinaria planteada para retomar debates en profundidad sobre la agenda multilateral, la gestión del coronavirus y otros asuntos incluidos a última hora como la gestión migratoria, en una cumbre que les reunirá de manera presencial por primera vez desde diciembre por las dificultades hasta ahora impuestas por la pandemia.

En todo el mundo, el coronavirus sigue avanzando y suma más de 3,4 millones de fallecidos y más de 166,5 millones personas infectadas.

Sigue, minuto a minuto, la última hora sobre la pandemia: