Los bulos de llamamientos para vacunación sin cita previa contra la COVID-19 siguen circulando en redes y es un tema por el que nos consultáis con frecuencia en nuestro servicio de verificación (659 800 555) desde distintos puntos de España. A continuación desmentimos algunos falsos avisos recientes que hemos detectado.

No sobran vacunas en un hospital de Badalona

Un mensaje difundido por WhatsApp dice que en el hospital Germans Trias de Badalona sobran dosis de la vacuna de Moderna e invita a los mayores de 60 años a acudir allí para recibir la inyección sin cita previa. Es un bulo. Lo ha desmentido el propio centro médico.

“Us informem que està circulant un missatge que informa falsament de la vacunació a l'Hospital Germans Trias. Si rebeu un missatge amb el text següent, us agraïm que no en feu difusió pic.twitter.com/cXBN4xuGXu“ — Hosp. Germans Trias (@hgermanstrias) May 4, 2021

El mensaje asegura en catalán que las personas “mayores de 60 años que quieran vacunarse” pueden acudir a Can Ruti --el nombre por el que se conoce a este hospital-- porque “se ve que tienen vacunas pero falta gente”. “Es la vacuna de Moderna. No es necesario que sea gente de Badalona”, señala. En tuit publicado el 4 de mayo, el centro sanitario denunció que el mensaje “informa falsamente de la vacunación” y pidió a los ciudadanos que no lo difundan.