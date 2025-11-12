El Gobierno ucraniano cesa al ministro de Justicia por las sospechas de corrupción en el sistema energético

Las sospechas de corrupción en el sector público de energía de Ucrania han alcanzado al propio Gobierno de Volodimir Zelenski. Este miércoles, el Ejecutivo ha decidido suspender de sus funciones al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, por su supuesta implicación en una implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional, Energoatom.

La supuesta trama corrupta fue destapada el lunes por una operación de la agencia anticorrupción ucraniana llamada operación Midas, y el martes fueron detenidas cinco personas, entre ellas empresarios, asesores del Ministerio de Energía y directivos de Energoatom.

El mismo lunes, el Parlamento inició ya las gestiones para cesar a Galushchenko, y el propio Gobierno ha decidido suspenderle tras una reunión de emergencia, según ha comunicado la primera ministra, Yulia Sviridenko. La hasta ahora viceministra Liudmila Sugak asumirá las funciones en el Ministerio de Justicia.

Acusado del cobro de comisiones Según la investigación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko, ministro de Energía hasta el pasado julio, participó en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos adjudicados a empresas privadas por una filial de Energoatom. Y esto mientras las infraestructuras energéticas ucranianas son un objetivo constante de los ataques rusos en la guerra. La Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) acusa al empresario Timur Mindich de ser el cerebro de la trama. Mindich fue socio de Zelenski y es el propietario del 50% de Kvartal 95, la productora audiovisual fundada por el actual presidente, que antes de ser elegido trabajaba como actor. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Mindich tenía influencia directa sobre Galushchenko y sobre el entonces ministro de Defensa y actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, que además ha encabezado el equipo negociador de Ucrania en los últimos contactos con Rusia. Medios ucranianos aseguran que Mindich se encuentra fuera de Ucrania.