Pódcast 'Diario de Ucrania' | Desminar con robots: tecnología contra la guerra
- El uso de robots en el desminado submarino es más seguro y rápido para los operarios
Es imposible calcular el número de minas que contaminan las aguas del Mar Negro, y los ríos y lagos de Ucrania. Pero sí sabemos que decenas de ellas han llegado flotando a la costa de países vecinos como Rumanía. Las minas y artefactos sin explotar de los últimos tres años de guerra conviven bajo las aguas ucranianas con munición de la II Guerra Mundial. Eliminarlas es todo un reto, que implica un alto riesgo para los submarinistas. Por eso, ahora se utilizan robots.
El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha formado a un grupo de instructores en el manejo de robots submarinos para desminar. La idea es que ellos puedan formar a otros, y así acelerar la limpieza de 13.500 kilómetros cuadrados de aguas contaminadas en Ucrania. Los buzos ucranianos han limpiado 190 metros cuadrados, retirando 2.800 artefactos explosivos desde la invasión a gran escala. Es solo un 1,41% del total. Con los robots reducen el riesgo y aceleran las operaciones.
La prioridad es conseguir rutas de transporte seguras
En el pódcast 'Diario de Ucrania', Christophoros Politis, representante residente adjunto del PNUD en el país, ha dicho que esta limpieza es una prioridad, y no solo por las obvias razones humanitarias. "Es importante asegurar que las puertas del corredor del grano se mantengan abiertas. Es en lo que están trabajando el PNUD y los socios internacionales, una coalición de países que se han implicado. No solo el mar Negro está contaminado, también el río Dnipro. Y es importante que los canales acuáticos estén limpios para que haya un paso seguro", explica.
Otra parte fundamental es informar a la población y educarla en los riesgos que suponen las minas. "Utilizamos las plataformas digitales, las redes sociales se usan mucho para advertir a la población y las comunidades cercanas a las zonas contaminadas", cuenta.
La innovación en robótica permite que el Deep Trekker Revolution, como se llama el robot, trabaje hasta a 300 metros bajo el agua. "Los robots submarinos están equipados con sensores, cámaras, luces, y mecanismos que le permiten operar a distancia", explica. Por el momento han hecho una entrega de 60 robots a Ucrania. Dieciséis de ellos ya están operativos.
