Pódcast 'Diario de Ucrania' | Desminar con robots: tecnología contra la guerra

Es imposible calcular el número de minas que contaminan las aguas del Mar Negro, y los ríos y lagos de Ucrania. Pero sí sabemos que decenas de ellas han llegado flotando a la costa de países vecinos como Rumanía. Las minas y artefactos sin explotar de los últimos tres años de guerra conviven bajo las aguas ucranianas con munición de la II Guerra Mundial. Eliminarlas es todo un reto, que implica un alto riesgo para los submarinistas. Por eso, ahora se utilizan robots.

El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha formado a un grupo de instructores en el manejo de robots submarinos para desminar. La idea es que ellos puedan formar a otros, y así acelerar la limpieza de 13.500 kilómetros cuadrados de aguas contaminadas en Ucrania. Los buzos ucranianos han limpiado 190 metros cuadrados, retirando 2.800 artefactos explosivos desde la invasión a gran escala. Es solo un 1,41% del total. Con los robots reducen el riesgo y aceleran las operaciones.