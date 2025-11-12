Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Rusia asegura estar lista para retomar las negociaciones con Ucrania en Estambul
- Rusia lanza 121 drones contra Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.355 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia por sospechas de corrupción cuando estaba al frente de Energía
- Rusia lanza 121 drones contra Ucrania, y a su vez derriba 22 drones ucranianos en su territorio
- Una fuente del Ministerio de Exteriores ruso asegura que Moscú está dispuesta a retomar las negociaciones directas en Estambul
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.355 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.
1:12
Unidades de defensa rusas destruyen dron ucraniano que se dirigía a Moscú
Unidades de defensa aérea rusas ha destruido un dron ucraniano que se dirigía a Moscú, según el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, a través de Telegram.
1:20
Las guerras de Ucrania, Gaza y Sudán marcan el inicio de la cumbre de Exteriores del G7
La última reunión de ministros de Exteriores del G7 se ha iniciado en Canadá, con un llamamiento en defensa del multilateralismo así como el respaldo al plan de paz de EE.UU. para Gaza, y con la vista puesta al entorno económico generado por la nueva política arancelaria de EE.UU.
El miércoles, el último día de la reunión, los ministros de Exteriores abordarán la situación en Ucrania y posteriormente, con los países invitados, tratarán la agenda más económica de la reunión: minerales críticos, seguridad energética y resiliencia económica.
Canadá ha anticipado que la reunión concluirá con suficiente consenso entre los países del G7 como para emitir un comunicado conjunto sobre Oriente Próximo, Ucrania y el resto de los temas tratados, algo que no se producía desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de este año.
1:24
Nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno de Zelenski
Timur Mindich, estrecho colaborador del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha sido acusad de orquestar una vasta trama de corrupción que involucra unos 100 millones de dólares.
Estas acusaciones marcan un punto de inflexión en el escándalo de corrupción que sacude el sector energético del país y una intensificación de la lucha de poder que se libra dentro del propio gobierno ucraniano.
E Mindich es copropietario de la productora audiovisual Kvartal 95, fundada por Zelenski, que fue un reconocido humorista antes de entrar en política. "Mindich controlaba la acumulación, distribución y blanqueo de fondos de origen ilícito en el sector energético ucraniano", ha declarado la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO).
El sospechoso se valió de su "relación privilegiada con el presidente ucraniano" para sus actividades delictivas. El actual Ministro de Justicia, German Galushchenko, quien ejerció como Ministro de Energía durante cuatro años, fue acusado por la SAPO de recibir "beneficios personales" de Minditch a cambio de su control sobre los flujos financieros del sector energético.
El lunes, la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) anunció el desmantelamiento de una trama de corrupción que involucraba 100 millones de dólares en fondos blanqueados. Cinco personas fueron arrestadas y siete fueron acusadas formalmente.
5:09
Un ataque ucraniano provoca un incendio industrial en Stavropol, Rusia
Un ataque con dron ucraniano ha provocado un incendio en una zona industrial de la región de Stavropol, según Vladímir Vladimirov, gobernador regional de la zona, ubicada en el sur de Rusia.
No se ha registrado víctimas, ha señalado a través de la aplicación de mensajería Telegram, sin revelar más detalles sobre la instalación industrial afectada.
5:13
Japón protesta contra Rusia por vetar entrada de sus ciudadanos en relación con la guerra en Ucrania
El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, ha afirmado que su país ha presentado una queja oficial ante Rusia después de que Moscú vetara la entrada de una treintena de ciudadanos nipones, incluyendo un portavoz ministerial, por la tensión bilateral por la guerra de Ucrania.
El Kremlin lo ha calificado de "medidas retaliatorias" a causa de las sanciones japonesas contra Rusia.
El pasado septiembre, Tokio amplió sus sanciones a compañías e individuos rusos, además de rebajar el límite del precio del petróleo ruso, siguiendo medidas similares acordadas por otros países occidentales.
Estas medidas sumaron a otras sanciones punitivas precedentes, después de que el Parlamento nipón diera luz verde en abril de 2022 a privar temporalmente a Rusia de beneficios como la reducción de aranceles debido a su invasión a Ucrania.
Las relaciones entre Rusia y Japón se han deteriorado desde la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, el apoyo de Moscú a los separatistas del Donbás y el comienzo de la guerra contra Ucrania en 2022.
8:12
El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia, antes en Energía, por sospechas de corrupción
El Gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones en una sesión de urgencia celebrada a primera hora de este miércoles al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional destapada este lunes por la agencia anticorrupción del país.
"Hoy por la mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Gobierno. Hemos tomado la decisión de apartar a Herman Galushchenko del desempeño de sus funciones como ministro de Justicia", ha escrito en su cuenta de X la primera ministra, Yulia Sviridenko.
El Parlamento inició el lunes las gestiones para el cese de Galushchenko, que según una investigación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) participó siendo ministro de Energía en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, adjudicó a compañías privadas.
La hasta ahora viceministra Liudmila Sugak asumirá las funciones de Galushchenko, que desempeñó hasta el pasado julio las funciones de ministro de Energía.
Según dijo ayer en el tribunal un fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), el supuesto jefe de la trama, el empresario Timur Mindich, exsocio del presidente Volodímir Zelenski y propietario del 50 % de la productora de televisión que éste fundó, tenía influencia directa sobre Galushchenko y sobre el entonces ministro de Defensa y actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional Rustem Umérov, que además ha encabezado el equipo negociador de Ucrania en los últimos contactos con Rusia. (Efe)
8:52
La corrupción es un problema endémico en Ucrania, y la lucha contra estos delitos es una de las condiciones que la Unión Europea le ha puesto para su adhesión.
En julio pasado hubo protestas en las calles ante los intentos del Gobierno de cambiar la ley para reasignar a los fiscales, un intento que fue abandonado.
En 2023, otro caso ya golpeó al Gobierno de Zelenski y fueron cesados o dimitieron varios cargos en la Presidencia, varios ministerios, la Fiscalía General y en gobiernos regionales.
Ucrania debería haber celebrado elecciones en mayo de 2024, pero la Constitución prohíbe explícitamente la celebración de cualquier tipo de elecciones bajo la ley marcial, en vigor debido a la guerra con Rusia.
8:57
Rusia derriba 22 drones ucranianos sobre siete de sus regiones, incluida Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 22 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país, uno de ellos en las cercanías de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el comunicado del Ministerio, ochos de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre la región meridional de Rostov, fronteriza con Ucrania. Los demás aparatos no tripulados fueron derribados en la regiones de Stávropol (cuatro), Oriol (tres), Briansk (tres), Tula (dos), Kaluga (uno) y Moscú (uno).
El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó en Telegram de que el dron abatido en las proximidades de Moscú se dirigía hacia la ciudad.
Debido al ataque con drones, los aeropuertos de las ciudades de Vladikavkaz, Grozni y Kaluga suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. (Efe)
9:45
Ucrania neutraliza 90 drones rusos y otros 31 impactan en varios puntos del país
Las defensas ucranianas interceptaron durante la pasada noche 90 drones kamikaze rusos lanzados por el Ejército ruso contra territorios bajo control de Kiev, informa la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles, que recoge Efe.
Otros 31 drones, todos ellos de ataque, impactaron en 19 puntos del país no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana.
Según el parte, Rusia empleó en total en este ataque contra territorio ucraniano 121 drones de distintos tipos, de los cuales cerca de 70 eran aparatos no tripulados kamikaze.
Un agente de seguridad de la empresa nacional de trenes, Ukrzaliznytsia, ha muerto como consecuencia del ataque, que volvió a tener entre sus objetivos infraestructura ferroviaria ucraniana.
10:10
Rusia asegura estar lista para retomar las negociaciones con Ucrania en Estambul
Rusia está lista para volver a las negociaciones con Ucrania en Estambul, según ha asegurado Alexei Polishchuk, jefe del departamento de países del espacio postsoviético del Ministerio de Exteriores de Rusia, a la agencia estatal TASS.
“En la actualidad las negociaciones están paralizadas por Kiev. Los representantes turcos han llamado más de una vez a reanudarlas. La parte rusa está dispuesta a ello. La pelota se encuentra en el lado ucraniano”, ha afirmado.
El diplomático ha destacado que “aunque las conversaciones no fueron sencillas, se pudieron lograr importantes acuerdos en el campo humanitario sobre grandes canjes de soldados, repatriación de cadáveres y el retorno de civiles”. “Las partes intercambiaron memorandos con su visión del modo de arreglo”, ha señalado.
En la misma línea, el encargado de negocios de Rusia en Turquía, Alexéi Ivanov, ha asegurad que Moscú “ha insistido en más de una ocasión en que estamos dispuestos a continuar las conversaciones directas con la parte ucraniana”.
Y ha subrayado que “si hay voluntad política por parte de Kiev, nosotros estamos dispuestos a tales negociaciones en cualquier momento”.
“Y también nuestros colegas turcos subrayan invariablemente que Estambul sigue estando sobre la mesa como sede, que esas puertas siguen estando abiertas”, ha señalado.
Ha recordado también que en la última ronda, celebrada el 23 de julio, Moscú propuso crear tres grupos de trabajo para avanzar en las negociaciones, uno político, otro militar y un tercero humanitario.
Ucrania acusa al Kremlin de retrasar las negociaciones al negarse a declarar un alto el fuego, como le exigen al unísono Kiev, Estados Unidos y la Unión Europea.
De hecho, ese fue el motivo por el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la cumbre de Budapest, donde debería haberse reunido con su colega ruso, Vladímir Putin.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el martes que Occidente debe centrarse no en el cese de las hostilidades, sino en suspender el suministro de armas a Kiev. (Reuters y EFE)
10:35
El Kremlin confirma contactos con el asesor de seguridad nacional británico
El Kremlin confirma contactos previos con el asesor de seguridad nacional británico, Jonathan Powell, y el asesor presidencial ruso para política exterior, Yuri Ushakov, pero a renglón seguido ha reconocido que el diálogo no ha prosperado.
El Financial Times ha informado de que Powell ha intentado abrir un canal con el Kremlin porque el Reino Unido y sus aliados europeos temían que la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump dejara de lado sus intereses sobre la guerra en Ucrania. (Fuente: Reuters)
12:29
Ucrania ataca una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol
El Ejército ucraniano ha atacado una planta petroquímica situada en la región de Stávropol del sur de Rusia y dedicada a la producción de polímeros para fabricar partes de drones y otros materiales que utilizan las fuerzas armadas rusas, ha anunciado el Estado Mayor ucraniano.
“Se han registrado varias explosiones y un incendio en el perímetro del objetivo”, se lee en un comunicado castrense recogido por EFE.
El Estado Mayor ha informado asimismo de otro ataque exitoso de las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra un depósito de munición en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk.
Ucrania ataca prácticamente todos los días objetivos de la industria energética y militar rusa, en un intento de socavar la economía del enemigo y de degradar las capacidades de su Ejército.
Rusia lanza también a diario ataques similares contra la retaguardia ucraniana.
12:42
El Kremlin llama a EE. UU. y a la UE a prestar atención a la corrupción en Ucrania
El Kremlin ha llamado hoy a Estados Unidos y a los países europeos a prestar atención a la corrupción de las autoridades ucranianas tras la supuesta trama de cobro de comisiones destapada este lunes en Kiev, según recoge la agencia EFE.
“Suponemos que las capitales europeas y también Estados Unidos han prestado atención a esto. Se trata de países que son activos donantes del régimen de Kiev”, ha comentado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov ha añadido que “estos países, por supuesto, comienzan a asumir cada vez más que una gran parte del dinero que recaban entre sus contribuyentes es robado por el régimen de Kiev”.
“Esto es muy evidente y cada vez más gente es consciente de ello”, ha insistido. El Kremlin acusa desde hace años al gobierno ucraniano de estar lastrado por la corrupción generalizada.
El Gobierno ucraniano ha suspendido hoy de sus funciones al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional denunciada por la agencia anticorrupción del país.
El Parlamento inició el lunes las gestiones para el cese de Galushchenko, que según una investigación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) participó siendo ministro de Energía en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, adjudicó a compañías privadas.
12:56
Ucrania afirma haber retirado tropas de una aldea del sureste y haber detenido el avance ruso
El ejército ucraniano ha anunciado este miércoles haber retirado tropas de las cercanías de un asentamiento en el frente de Zaporiyia, al sureste del país, y también haber detenido el avance ruso en la zona.
“El 11 de noviembre de 2025, a última hora de la noche, como consecuencia de los daños causados por fuego combinado a nuestras posiciones en la zona de Rivnopillya, las unidades ucranianas se trasladaron a posiciones más ventajosas para salvar la vida de su personal”, ha indicado en un comunicado.
La retirada de Rivnopilia se llevó a cabo la pasada tarde debido al fuego constante ruso sobre las posiciones ucranianas allí.
El objetivo de este nuevo repliegue es “proteger la vida del personal” y trasladarlo a “posiciones más ventajosas”, según una nota publicada por las fuerzas del Ejército ucraniano que defienden la parte sur del país.
Rusia ha reivindicado en los últimos días la toma de varios pueblos en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas de Moscú han avanzado a un ritmo mayor del que es habitual en esta fase de la guerra, mientras Ucrania centraba su atención en la defensa de Pokrovsk, una ciudad de la región oriental de Donetsk en la que ya han entrado soldados rusos.
La nota castrense ucraniana dice también que Rusia lanza actualmente numerosos ataques en dirección a las localidades de Oleksandrivka, al noroeste de Rivnopilia, y Guliaipole, al suroeste de la zona de la que Ucrania se ha retirado en la víspera. (Fuentes EFE y Reuters)
14:34
Noruega rechaza ser el único que preste a Ucrania activos rusos congelados
Noruega ha descartado ser el único garante de un posible préstamo a Ucrania utilizando activos rusos congelados, pero podría contribuir dependiendo de la solución que finalmente adopte la Unión Europea, según ha declarado su ministro de Finanzas el miércoles.
Para financiar su apoyo presupuestario y militar a Ucrania durante los próximos dos años ante la invasión rusa, la Comisión Europea considera utilizar parte de los activos rusos congelados para otorgar a Kiev un préstamo de 140.000 millones de euros.
Sin embargo, esta solución choca con las reservas de Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de estos fondos, y que teme tener que soportar el peso de cualquier problema. Argumentando que el país escandinavo, un importante productor de hidrocarburos, se ha enriquecido considerablemente gracias al aumento de los precios del gas provocado por la guerra en Ucrania, dos economistas noruegos han sugerido que Noruega garantice dicho préstamo. La idea ha recibido el apoyo de algunos políticos, diplomáticos y analistas noruegos y extranjeros.
«Sería un error descartar cualquier posibilidad antes de ver la propuesta, pero se ha rumoreado que Noruega garantizaría la totalidad del monto (...), eso es impensable», ha respondido el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg.
«Sin embargo, está por verse si podemos contribuir de alguna manera, dependiendo de lo que proponga la UE», ha declarado a NRK desde Bruselas, donde tenía previsto reunirse con sus homólogos europeos.
Stoltenberg también ha indicado que las conversaciones sobre esta cuestión aún continúan en el seno de la Unión Europea. Noruega, miembro de la OTAN que comparte frontera con Rusia en el Ártico, no es miembro de la UE, pero hasta ahora ha mantenido una postura similar a la de Bruselas en la guerra de Ucrania. (Fuente: AFP)
14:50
Unos 13.500 kilómetros cuadrados de vías fluviales en Ucrania están contaminados
Aproximadamente 13.500 kilómetros cuadrados de vías fluviales en Ucrania —incluidos el importante río Dniéper y la costa del Mar Negro— están contaminados por minas y restos explosivos de guerra, según estimaciones publicadas el miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.
Hasta la fecha, los buzos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania solo han logrado impiar 190 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1,4% de la contaminación total, y han retirado más de 2.800 artefactos explosivos.Ucrania utiliza robots submarinos en sus labores de desminado, y el programa de la ONU ha anunciado que ha capacitado a 15 instructores especializados en este campo.
Ucrania, que desde 2014 se enfrenta a un conflicto armado en el este de su territorio, y que desde 2022 sufre la invasión rusa, es actualmente el país con mayor contaminación explosiva del mundo. En total, 136 952 kilómetros cuadrados —el 23% del territorio ucraniano— se consideran contaminados por minas y municiones sin detonar, según estimaciones del Gobierno ucraniano.
17:29
18:06
El Gobierno ucraniano cesa al ministro de Justicia por su supuesta implicación en una trama de corrupción en la empresa de energía atómica nacional Energoatom.
La investigación vincula a Galushchenko en un plan para blanquear fondos de unos 100 millones de dólares
Por MÓNICA CARTES. En Radio5.
18:39
Pódcast 'Diario de Ucrania' | Desminar con robots: tecnología contra la guerra
Es imposible calcular el número de minas que contaminan las aguas del Mar Negro, y los ríos y lagos de Ucrania. Pero sí sabemos que decenas de ellas han llegado flotando a la costa de países vecinos como Rumanía. Las minas y artefactos sin explotar de los últimos tres años de guerra conviven bajo las aguas ucranianas con munición de la II Guerra Mundial. Eliminarlas es todo un reto, que implica un alto riesgo para los submarinistas. Por eso, ahora se utilizan robots.
Por SARA BLANCO. En RNE Audio.
19:11
Ucrania dice haber limpiado de infiltrados rusos siete kilómetros cuadrados en Pokrovsk
El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksandr Sirski, ha asegurado que sus fuerzas han limpiado de grupos de soldados infiltrados rusos durante la pasada semana 7,4 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.
“No puede hablarse de control ruso sobre la ciudad de Pokrovsk ni de que grupos de las Fuerzas de Defensa de Ucrania estén rodeadas”, ha asegurado Sirski en sus redes sociales. El general ucraniano ha explicado que Rusia sigue concentrando en ese frente el mayor número de ataques diarios y trata de aprovechar las malas condiciones meteorológicas.
Numerosas fuentes ucranianas han explicado que la reducida visibilidad que provocan la lluvia y la niebla dificultan las labores de detección y eliminación de las fuerzas rusas -ejecutadas a menudo con drones- que llevan a cabo las tropas ucranianas. Esto permite a los rusos infiltrarse en pequeños grupos entre unas defensas ucranianas cada vez menos densas debido a la falta de personal.
19:54
Kenia afirma que más de 200 de sus ciudadanos luchan para Rusia en la guerra de Ucrania
Kenia ha declarado que más de 200 de sus ciudadanos luchan para Rusia en la guerra que Moscú libra en Ucrania, y que las agencias de reclutamiento siguen trabajando activamente para atraer a más kenianos al conflicto.
Ucrania afirmó la semana pasada que más de 1.400 ciudadanos de tres docenas de países africanos luchan junto a las fuerzas rusas en Ucrania, algunos de ellos reclutados mediante engaños. Rusia estaba persuadiendo a africanos para que firmaran contratos que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, describió como "equivalentes a una sentencia de muerte", e instó a los Gobiernos africanos a advertir a sus ciudadanos.
"Según informes, las campañas de reclutamiento en Rusia se han extendido para incluir a ciudadanos africanos, entre ellos kenianos (...) Más de 200 kenianos podrían haberse unido al Ejército ruso... Las redes de reclutamiento siguen activas tanto en Kenia como en Rusia", ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en un comunicado.
-
Los países nórdicos crearán fuerzas aéreas capaces de realizar operaciones conjuntas
Los ministros de Defensa nórdicos han acordado en Helsinki crear fuerzas aéreas capaces de realizar operaciones conjuntas para atender las necesidades existentes tanto en tiempos de paz como en situaciones de emergencia.
Así lo ha asegurado en un comunicado el Ministerio de Defensa finlandés al término de la reunión ministerial de la Cooperación de Defensa nórdica (Nordefco), a la que han asistido los titulares de este ramo de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca y la ministra de Exteriores de Islandia, así como la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.
"Profundizaremos nuestra cooperación para lograr una capacidad conjunta de planificación y ejecución de operaciones aéreas en los países nórdicos. Esto es fundamental para reforzar la disuasión y la defensa de la OTAN en el Ártico”, ha señalado en el comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, que ha resaltado que los Estados nórdicos, que "han avanzado mucho" en su cooperación en materia de defensa, dispondrán entre todos de más de 200 aviones de combate de nueva generación a principios de la próxima década.
21:24
Kallas dice que el escándalo de corrupción en Ucrania es "sumamente lamentable"
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha declarado que el escándalo de corrupción en el sector energético de Ucrania era "sumamente lamentable" y que Kiev debe tomarlo en serio.
Este miércoles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado la destitución de dos ministros de su gabinete en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de corrupción de 100 millones de dólares que ha avivado la indignación pública contra el Gobierno del país.
"Están actuando con mucha firmeza. No hay lugar para la corrupción, especialmente ahora. Es decir, se trata literalmente del dinero del pueblo, que debe destinarse a quienes más lo necesitan", ha afirmado Kallas al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá. "Creo que es fundamental que actúen con rapidez y se lo tomen muy en serio", ha añadido.
23:31
La iglesia ortodoxa más grande de Moldavia rechaza la etiqueta de "rusa"
Una nueva disputa ha puesto de relieve la división en la fe ortodoxa de Moldavia este miércoles, cuando la iglesia más grande del antiguo estado soviético ha rechazado cualquier idea de que sea una "iglesia rusa", mientras que una iglesia rival vinculada a Rumanía la ha acusado de engaño masivo.
Más del 90 % de los moldavos profesan el cristianismo ortodoxo en este país situado entre Ucrania y Rumanía. Pero los feligreses están divididos entre dos iglesias: la Metrópolis de Moldavia, subordinada a la Iglesia Ortodoxa Rusa, y la Metrópolis de Besarabia, que depende de la Iglesia rumana. Ninguna de las dos tiene plena independencia. (Reuters)