Marc Marginedas: "La Rusia de Putin es mafia, dinero y poder"

Propaganda, represión, corrupción, mafia y crimen organizado. Son los cinco pilares sobre los que, según Marc Marginedas, se levanta la Rusia de Vladímir Putin. El periodista relata en su libro 'Rusia contra el mundo', editado por Península, cómo el Kremlin ha ido construyendo "una realidad paralela para proyectar una imagen de imperio". En este nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' hablamos con Marginedas sobre la situación actual en Rusia, "un país con una grandísima desigualdad,, y sobre el futuro de la guerra de Ucrania.

Marginedas, que fue corresponsal de 'El Periódico' en Moscú durante varios años, asegura que en Rusia hay una fusión entre el crimen organizado y el Estado. "El Kremlin utiliza el crimen organizado y la mafia para influir fuera de su fronteras. Las mafias trabajan para ellos", afirma el periodista, que pone el ejemplo la red mafiosa que intentó implantarse en Mallorca para influir en políticos. "No hay ideología detrás. La Rusia de Putin no es ideológica. Es mafia, dinero y poder", subraya.

Otra de las herramientas que utiliza el Kremlin para construir su realidad paralela, según Marginedas, es la de la represión de cualquier voz crítica que trate de oponerse a ese relato. Hay un capítulo dedicado de los envenenamientos que han sufrido opositores o personas contrarias al régimen como el de Litvinenko o el de Navalni en agosto de 2020. Además, el libro detalla cómo "la corrupción y los privilegios de casta" están extendidos por todo el país.

Marginedas es escéptico sobre la posibilidad de que Putin acepte negociar "un alto el fuego a secas" con Ucrania. "Le generaría muchísimos problemas porque tiene que justificar que han muerto o han resultado heridos un millón de soldados en una guerra en la que solo ha conquistado el 20% de un país. Esta guerra no se hizo para eso, sino para someter a Ucrania y devolverla al espacio postsoviético porque Rusia sin Ucrania no es un imperio. Una Ucrania anclada en Occidente, próspera económicamente, para Putin es una bomba de relojería", concluye.

