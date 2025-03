Marc Marginedas publica 'Rusia contra el mundo: "El régimen de Putin funciona con mentalidad de gánster"

Tras más de una década, en dos etapas, como corresponsal en Moscú y varias guerras a sus espaldas, algunas marcadas por la huella de Rusia, el periodista catalán Marc Marginedas (1967) publica su libro Rusia contra el mundo. En él desgrana cómo ese país, empobrecido y desmembrado tras la caída de la URSS, ha desplegado su órbita de influencia global bajo el mandato de Vladimir Putin, con oscuros métodos imperialistas —también estalinistas— que están haciendo tambalear el orden mundial.

"El régimen de Putin funciona con mentalidad de gánster. Se basa en explotar el temor de la gente", asegura Marginedas en una entrevista con RTVE.es. El autor considera que el mandatario ruso ha traspasado todas las líneas rojas —atrocidades en las guerras de Chechenia, el envenenamiento del exespía Alexander Litvinenko o del presidente ucraniano europeísta Viktor Yushchenko, el asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya, del opositor Alexéi Navalni, la anexión de Crimea o la invasión de Ucrania, son solo algunos ejemplos notorios— sin que Occidente haya tomado medidas contundentes para frenarlo.

Impunidad en la escena internacional

"Ya no hay límites para él, Putin no percibe límites porque desde hace tiempo no ha habido ningún interés en ponerle límites. Generaciones anteriores de políticos en el mundo occidental no supieron o no quisieron ver la amenaza que suponía", asevera el excorresponsal de El Periódico de Catalunya en Moscú, entre 1998 y 2002, y de nuevo de 2015 a 2022. El envenenamiento de Litvinenko en Londres en 2006 o el asesinato a plena luz del día en un parque de Berlín del combatiente checheno Zelimkhan Khangoshvili en 2019 por un agente ruso, fueron crímenes en suelo internacional que despertaron mucha indignación pero una tibia respuesta. Pero la mano negra de Rusia en la escena internacional va mucho más allá: el papel del grupo Wagner en el Sahel y la guerra de Siria son los ejemplos más notorios.

"Reino Unido, Alemania, pero también EE.UU. con Barack Obama en la Casa Blanca, decidieron mirar para otro lado, optaron por la no confrontación directa y pecaron de ingenuos cuando Putin hacía de las suyas", apunta. "La historia quizá no es muy amable con figuras como Obama porque contribuyó a empoderar a Putin", agrega. Según Marginedas, el evidente ataque químico del régimen de Bachar al Asad en un barrio a las afueras de Damasco en 2013 no puedo llevarse a cabo sin la connivencia de Rusia. "No fue un ataque menor, parecía destinado a testear la firmeza de Obama", quien había puesto en ese tipo de ataques químicos la línea roja que provocaría una intervención militar estadounidense. Otra línea roja que Putin hacía saltar por los aires.

Precisamente fue en Siria donde Marginedas sufrió en primera persona la alargada sombra del Kremlin. En su tercer viaje al país desde que comenzó la guerra en 2011, precisamente para cubrir las consecuencias de ese ataque químico a las afueras de Damasco, fue secuestrado en septiembre de 2013 por el Estado Islámico, que tenía a reporteros y trabajadores humanitarios en el punto de mira. Compartió cautiverio con los periodistas españoles Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, y fueron liberados seis meses después. Otros como James Foley no salieron con vida.

Sufrieron hambre, maltratos y torturas, pero Marginedas no quiere ahondar en las condiciones del cautiverio, solo en un detalle que le dejó perplejo desde las primeras horas de su captura. Un yihadista con rango de mando hablaba ruso con acento checheno ¿Estaba Rusia instigando la eclosión del Estado Islámico que decía combatir aliado con el régimen de Al Asad?, se preguntó. En el fondo sabía la respuesta: él mismo fue testigo, informó e investigó los atentados autoinfligidos durante la segunda Guerra de Chechenia. La huella de Putin pisaba también en Siria.