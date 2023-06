Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, las tropas de Moscú han contado con el apoyo tanto de combatientes liderados por el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, como por soldados liderados por el líder checheno, Ramzan Kadírov, que aportan experiencia en el terreno.

Kadírov es un ferviente partidario del presidente ruso, Vladímir Putin, y las fuerzas chechenas han luchado en Ucrania desde el inicio del conflicto. Pero no todos los chechenos que combaten en Ucrania lo hacen del lado de Kadírov, también lo hacen chechenos contrarios al presidente ruso que viven en el exilio.

Viviendas vacías para guardar su arsenal

En el interior de la vivienda en la que se encuentra el comandante del batallón hay un gran arsenal de ametralladoras, explosivos y cohetes. Emplean casas vacías para guardar todo su arsenal.

Abu Said, subcomandante del batallón, cree que "es posible ganar a los rusos porque las tropas de Moscú no saben qué hacen en primera línea". "No saben por qué mueren", cuenta desde el interior de la casa.

Al ser preguntado sobre cómo se produce una alianza contra el Kremlin entre soldados musulmanes extranjeros y algunas facciones ligadas a la ultraderecha, Said afirma que "dicen de ellos que aman a Hitler, que son un gran riesgo para nosotros, pero todo esto es solo propaganda rusa".

A menudo, estos mandos militares se quedan cerca del frente durante sus breves descansos. Podrían estar en cualquier vivienda. Por ello, si los rusos descubren dónde se encuentran, sería un enorme riesgo para la población civil.