Guerra en Ucrania

El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, ha confirmado este sábado la participación de efectivos chechenos en la guerra que Rusia lleva ejerciendo tres días contra Ucrania. En un vídeo publicado en su canal de Telegram, Kadírov asegura que los efectivos del cuerpo checheno de la Guardia Nacional desplegados en Ucrania han tomado una instalación militar ucraniana sin bajas.

El líder checheno, tristemente célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional en esta república rusa, se ha jactado de que las fuerzas chechenas se apoderaron de la sede de una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania.

Kadírov ha subrayado que una de las principales misiones de los militares que participan en la "operación especial rusa" en Ucrania radica en garantizar la seguridad de la población y evitar daños a las ciudades. "No tenemos deseos de luchar contra Ucrania o el pueblo ucraniano. Estamos en contra de quienes nos mataron y quienes nos quieren matar. Nuestra posición es garantizar la seguridad de nuestro Estado y nuestro pueblo. Y no queremos que ataquen a Rusia utilizando Ucrania", ha asegurado.

"No piensen que los chechenos o los rusos no los quieren. Todos los queremos. No queremos la guerra", ha añadido. Anteriormente, publicó otro mensaje en Telegram en el que ha asegurado que más de 12.000 uniformados chechenos han expresado ya su deseo de participar como voluntarios en la campaña rusa en Ucrania.

El líder checheno ha aprovechado para denunciar que muchos terroristas "hallaron refugio en Ucrania". "Entre ellos hay los que asesinaron a nuestros hermanos, hermanas, mujeres, niños y ancianos en la república de Chechenia, y luego escaparon del castigo a Europa al amparo de diversos servicios de inteligencia", ha concluido.