Guerra en Ucrania

Al menos tres personas han muerto y 23 han resultado heridas en un ataque ruso sobre un bote que transportaba evacuados de las áreas inundadas del río Dniéper de la zona rusa hacia la ucraniana, han informado el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrei Yermak, y el gobernador regional de Jersón, Oleksander Prokudin.

"El ejército ruso atacó un barco con civiles que evacuaban desde la orilla izquierda de la región de Jersón", ha escrito Andrei Yermak en Telegram. "Abrieron fuego contra las espaldas de los civiles. (...) Llegaron a Jersón y fueron trasladados al hospital", ha explicado el jefe del gabinete presidencial.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre de 74 años que trató de proteger con su cuerpo a una mujer, ha señalado Prokudin, a través de su cuenta en Telegram, según recoge el portal Ukrinform. "Casi todos eran ancianos y personas con movilidad reducida", ha detallado.

“Attacked in the back, killing at least 3 people. #Russia continues its genocidal practices against #Ukrainian civilians trying to evacuate from the flooded settlements in the temporarily occupied parts of the #Kherson region.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/suHD2Ff8XY“