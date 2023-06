Guerra en Ucrania

En su rueda de prensa con Zelenski, Trudeau ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, así como la participación de su país en el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16.

Este nuevo paquete de ayuda será de 500 millones de dólares, informa el portal Ukrinform, e incluirá 299 misiles AIM-7 de defensa aérea, según el portal Ukranian, que remite esos detalles a un comunicado del gobierno canadiense desde Otawa, coincidiendo con la visita.

El país norteamericano participa asimismo en la organización de un centro logístico y de mantenimiento en Polonia para los tanques Leopard suministrados por aliados occidentales a Ucrania.

Zelenski le ha agradecido su visita a Trudeau y ha asegurado que "a pesar de todos los esfuerzos de Rusia por doblegar a nuestro pueblo, los ucranianos siguen luchando por la independencia y la libertad".

“I welcome Canadian Prime Minister @JustinTrudeau and representatives of his team to Ukraine.



Despite all Russia's efforts to bow our people, Ukrainians continue to fight for independence and freedom. And in our victory, we will stand together just as we are standing now – on our… pic.twitter.com/sX5dUfP5kK“