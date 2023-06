El director general del Organismo para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este jueves en una entrevista en el Canal 24 Horas de que la situación en la central nuclear de Zaporiyia tras la destrucción de la presa de Kajovka es "seria", pero ha recalcado que "no hay riesgo inminente".

La destrucción de la presa en el sur de Ucrania, un incidente por el que Kiev y Moscú se acusan mutuamente, ha provocado una reducción significativa en el embalse empleado para el envío de agua para la refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Grossi viajará a la central la próxima semana para evaluar la situación tras los daños causados.

El jefe de la operadora ucraniana Ukrhydroenergo, Igor Syrota, ha advertido este jueves de que el nivel del depósito de agua en la presa ya no es suficiente para enfriar los reactores de la central nuclear, ya que se encuentra "por debajo del umbral crítico de 12,7 metros", según ha recogido la agencia Afp.

" No sería comparable con Chernóbil en cuanto a las características porque en Chernóbil hubo una explosión y eso motivó que se proyectara al medio ambiente una gran cantidad de material nuclear", ha afirmado. "En este caso sería un derretimiento y sería más parecido al accidente de Fukushima. Una situación muy sería que hay que evitar" , ha subrayado el director general del OIEA, quien ha recalcado: "Está en nosotros evitarlo".

"Es una situación seria . No genera pánico inmediato , pero es seria porque se agrega a las preocupaciones que hemos venido teniendo desde hace un año", ha recalcado el director general del OIEA, quien ha recordado que el organismo tiene una misión permanente desplegada en el lugar desde septiembre.

"Cuando baje a un determinado nivel, entre los diez metros, no podrá ser bombeada ese agua hacia el reservorio. Por lo tanto, la central tendrá que arreglárselas con el agua que ya tiene dentro del perímetro que sirve para un tiempo . La posibilidad de renovarla se pierde ", ha detallado.

El uso de armas nucleares en la guerra, "muy poco probable"

El director general del OIEA ha afirmado tanto Ucrania como Rusia "comprenden de lo que se trata". "Los dos son países nucleares que tienen mucha energía nuclear. Tienen conocimiento de lo que técnicamente significa que una central nuclear se vea afectada en su integridad física", ha indicado Grossi, quien se reunirá con el presidente ucraniano la próxima semana y volverá "muy pronto" a Rusia.

En cuanto a un posible acuerdo para desmilitarizar la central de Zaporiyia, Grossi ha señalado que los inspectores de su organismo "están monitoreando" que dentro del perímetro de la central no se despliegue armamento pesado, artillería pesada, sistemas de lanzadores de cohetes, tanques blindados... En definitiva, "material que transforme esa instalación en un objetivo militar".

Pero el OIEA no tiene inspectores únicamente en la central nuclear de Zaporiyia. También tiene presencia física en las otras 14 centrales nucleares en Ucrania. "En todas estamos controlando que no haya ningún inconveniente", ha recalcado.

Rusia ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones la carta nuclear en el conflicto, pero Grossi ve "muy poco probable" el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania. "Ha habido momentos en este año y medio en los que se ha hablado un poco con quizá demasiada ligereza de la posibilidad de utilización de armas nucleares. Rusia tiene armas nucleares y Ucrania no. Para que un país con armas nucleares ataque a uno que no tiene, debe configurarse una situación muy extrema que no veo en estas circunstancias. Lo que sí es una posibilidad es un accidente nuclear", ha advertido.