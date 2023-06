Tanto la Unión Europea como la OTAN han condenado la destrucción de la presa "por parte de Rusia". Para el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, es una prueba de "brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania".

"La destrucción hoy de la presa de Kajovka pone en peligro a miles de civiles y causa graves daños medioambientales", ha indicado el político noruego a través de su cuenta en Twitter.

“The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.“