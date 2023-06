La destrucción de la presa de Nova Kajovka deja miles de evacuados y varias localidades inundadas

La destrucción este martes de la importante presa de la ciudad de Nova Kajovka, a orillas del río Dniéper, que divide a los ejércitos ruso y ucraniano en el frente sur de la guerra, ha provocado la evacuación de más de 2.000 ciudadanos en ambas orillas tras un ataque del que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. En total, 80 localidades se encuentran en la zona de peligro.

A media mañana, en la ciudad de Jersón, en el lado controlado por Ucrania, un embarcadero en un afluente del Dniéper ha quedado sumergido por la marejada, que subía por las orillas. La situación allí es mejor que en otras zonas más cercanas al río, pero también se están llevando a cabo evacuaciones preventivas.

"Estamos esperando que el nivel de agua llegue a su máximo, para que después empiece a bajar, espero que sea pronto", cuenta a RTVE.es Lylia, una vecina de Jersón que dice estar más asustada por el aumento de la violencia que por las inundaciones. "Está siendo difícil no solo por las inundaciones, también por los bombardeos. Jersón es ahora más peligroso que antes, se está volviendo terrible", asegura.

La administración militar ucraniana de Jersón ha advertido que la situación empeorará con el pico de inundaciones, que se espera este miércoles, y ha advertido de que después "habrá un declive".

Lylia trabaja como voluntaria ayudando a personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables en este tipo de situaciones. Svetlana, una de las ancianas a las que asiste, ha sido evacuada de su casa por la mañana y trasladada a Mykolaiv, donde están yendo la mayoría de personas desplazadas.

"Le han ofrecido evacuarla hacia las 8:30 de la mañana, lo hacen antes de que aumente el nivel del agua porque después no podrán", explica Lylia, que asegura que lo sucedido con la presa, no le ha pillado por sopresa porque "siempre esperamos lo peor".

“"La carretera estaba completamente inundada y nuestro autobús se ha quedado atascado"“

Otra mujer, Lidia, ha llegado a Jersón tras abandonar su pueblo, Antonivka, muy afectado por las inundaciones. "Nuestra escuela local y el estadio del centro estaban inundados. La carretera estaba completamente inundada, nuestro autobús se ha quedado atascado", ha declarado a Reuters.

"Mis sobrinas y sobrinos, los hijos de mi hermano... intento llevarlos a Kamyshany", ha declarado a Reuters Tetiana, una residente de Jersón que se disponía a montar en su coche para dejar la ciudad. "No sé qué encontraremos, pero mi madre está allí. De momento iremos a Kamyshany, que está un poco más arriba".

Sin embargo, como explica Lylia, no todos los ciudadanos de las zonas menos afectadas están dispuestos a abandonar sus casas. "Algunos viven en los pisos más altos y no quieren ser evacuados", asegura. No se sienten seguros saliendo a la calle, dice, donde se sienten más expuestos a los crecientes bombardeos.

Por ello, explica Lylia, "el Gobierno ha establecido pequeños refugios en muchas estaciones de autobús, para que los que estén fuera puedan protegerse".