Vídeos sin verificar en redes sociales muestran una serie de intensas explosiones en la presa. En otros se puede ver el agua surgiendo entre los restos y a los vecinos expresando su malestar.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también ha difundido un vídeo de la presa destruida y ha acusado a los "terroristas rusos". "La destrucción de la prensa de la planta hidroeléctrica de Kajovka solo confirma a todo el mundo que deben ser expulsados de cada esquina de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un solo metro, porque usan cada metro para el terror".

“Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH“