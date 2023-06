Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar un buque de vigilancia en el Mar Negro

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha apuntado que probablemente la rotura de la presa de Nova Kajovka "ha afectado severamente" el Canal de Crimea del Norte, la principal fuente de agua dulce" de la Península de Crimea, anexionada por Rusia desde 2014. "Es posible que el nivel del agua en el embalse haya caído por debajo del nivel de la entrada el 9 de junio de 2023 y el agua pronto dejará de fluir hacia Crimea", ha añadido en su informe diario sobre la guerra, aunque vaticina que las autoridades rusas podrían satisfacer las necesidades inmediatas de agua de la población a través de embalses, racionando el agua o perforando nuevos pozos.

