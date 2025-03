Guerra entre Ucrania y Rusia: resumen del sábado 16 de marzo | Trump confía en que Putin acepte el acuerdo de alto el fuego y haya noticias este lunes

Se cumplen tres años del ataque ruso al Teatro Dramático de Mariúpol

El 16 de marzo de 2022, las fuerzas rusas bombardearon el Teatro Dramático de Mariúpol, que se había convertido en un refugio para cientos de civiles, incluidos muchos niños, recuerda el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en una publicación en X.

"Personas escondidas dentro del edificio pintaron la palabra 'niños' en letras grandes en el exterior para señalar claramente su presencia. Sin embargo, las fuerzas rusas atacaron el teatro y se perdieron cientos de vidas inocentes".

“On March 16, 2022, Russian forces bombed the Mariupol Drama Theatre, which had become a shelter for hundreds of civilians, including many children.



People hiding inside the building painted the word "children" in large letters outside to clearly signal their presence. Yet,