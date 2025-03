Sánchez defiende el aumento del gasto en defensa y pide "dar pasos decididos" para proteger Europa "por nosotros mismos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el aumento del gasto en defensa y ha pedido "dar pasos decididos" para proteger a Europa "por nosotros mismos". Esto, ha continuado, no significa que España vaya "hacer alguna renuncia" social, sino que supondrá el incremento del presupuesto en seguridad y Estado del bienestar.

"Solo Europa sabrá cuidar de Europa. Tenemos el presente y futuro de Europa en nuestras manos. Es mejor que en manos de aquellos que no la estiman o la quieren destruir. Tenemos que dar pasos decididos para proteger Europa por nosotros mismos", ha defendido durante su intervención en la clausura del Congreso del PSOE en Cantabria en el que Pedro Casares ha sido elegido nuevo secretario regional.

Una idea en la que ha seguido abundando más tarde en Zaragoza, donde ha acudido al cierre del congreso de los socialistas aragoneses para arropar a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como nueva secretaria general del partido en la región. Aunque reconoce que España no tiene una amenaza física de Rusia, sí que puede sufrir "ataques híbridos". En este sentido, ha apostado por mejorar la ciberseguridad y "dar el salto tecnológico" para contar con "una autonomía estratégica", que también ayude a hacer frente a otros desafíos y a emergencias climáticas como la dana.

Sánchez también ha argumentado, por un lado, que incrementar la defensa supone un gesto de "solidaridad" con el norte y este Europa ante la amenaza "directa" de Rusia a su frontera, tal y como lo fue la UE con España "durante la pandemia" con los fondos económicos y la mutualización de la deuda. Por el otro, ha agregado, supone "cumplir" con un compromiso que atribuye al expresidente del PP, Mariano Rajoy. "El 2% (del gasto PIB en defensa) lo acordó Rajoy en 2014, pero luego que lo cumplan otros. Y me lo reprocha, cuando dejaron el presupuesto en un 0,9%. Pero llegaremos" ha afirmado.

Por todo ello, el presidente considera que no solo está "en juego" la guerra sino "el orden multilateral" basado en las reglas y en principios de la Carta de Naciones Unidas" y "el derecho a existir de los pueblos". España, apunta, está del lado de Ucrania "que es el agredido" y, aunque se debe "apremiar la paz", no se debe "premiar" al agresor. Considera, asimismo, que esta debe ser "justa y duradera" para que garantice que Moscú no vuelva a atacar en el futuro y se conserve la soberanía de Ucrania. "Si Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, Rusia tiene que respetarlo", ha añadido.

Europa responderá "unida" ante los aranceles Ante estos desafíos, ha reivindicado la necesidad de "liderazgos seguros" y no una oposición "espesa" que va "dando tumbos". "Es importante ahora tener liderazgos seguros al frente del Gobierno de España, frente a aquellos que no son capaces de romper con la ultraderecha, que quiere destruir a Europa o que no son capaces de exigir la dimisión a Mazón en Valencia o de Ayuso en Madrid", ha indicado. Sobre la amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, el presidente ha tildado de "mala idea" la guerra comercial iniciada por el presidente del país, Donald Trump, y ha asegurado que Europa responderá "unida". "Abrir una guerra comercial contra Europa es una mala idea porque somos el primer bloque comercial del mundo. Si lo hacen, Europa responderá unida, porque unida se hará más fuerte", ha aseverado. A su vez, ha acusado al PP y a Vox de estar "callados" ante las medidas de Trump y de ser "son fuertes con los débiles, pero serviles con los poderosos". Califica a los 'populares' como "una derecha tutelada por la ultraderecha" y afirma que la formación de Santiago Abascal es "la voz de su amo".