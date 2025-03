El PP pide que el Congreso debata el gasto en defensa y el PSOE insiste en que aún no se ha decidido el envío de tropas

La guerra de Ucrania sigue copando este fin de semana la escena política española. Mientras que el PP reclama que el Congreso debata el aumento del gasto en defensa, el PSOE insiste en que aún no se ha decidido el envío de tropas a la guerra.

"El PP obligará a la ministra de Defensa de Pedro Sánchez (Margarita Robles) a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, ya que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez no las quiere dar", ha dicho la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez.

En la clausura en Córdoba del acto 'Más España, más Europa' del EPP, ha anunciado, asimismo, que la formación ha registrado también una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para que los grupos políticos "se retraten con su voto" y digan "sí o no sí" a la "soberanía plena de Ucrania"; a todos "los compromisos y a la implicación de la Unión Europea en las conversaciones" de paz; a la "defensa del vínculo trasatlántico"; y al aumento del presupuesto en defensa". Para el PP, Sánchez "sigue incumpliendo la máxima de gobernar y decidir a espaldas del Parlamento, del Congreso y del Senado", por lo que solicita "rigor y transparencia" en estas materias.

Desde la formación socialista, el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha pedido no adelantarse y que, en caso de mandarse tropas de paz, estas se envían "cuando haya paz, no cuando haya guerra". "Estamos haciendo debates muy adelantados porque el debate es ahora sobre la seguridad que se necesita en Europa", ha afirmado en Santander, a preguntas de los periodistas, tras la apertura del 15 Congreso del PSOE de Cantabria.

Patxi López ha sostenido, asimismo, que lo que se está discutiendo ahora en el seno de la Unión Europea es la financiación del gasto militar. Cuando haya una conclusión, ha apuntado, se podrá concretar más. "Todavía estamos en si computa o no computa en el déficit, si el Banco Europeo de Inversiones puede entrar con algunas inversiones estratégicas, si algunos fondos se redistribuyen... Todo esto está en discusión", ha explicado, mientras continúan las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para un posible alto el fuego.

Además, López ha insistido en que Pedro Sánchez comparecerá en la Cámara baja el 26 de marzo para abordar este asunto. "Ya está bien de lanzar diatribas y argumentos que son falsos", ha afeado.

Vox, Podemos e IU reaccionan al posible aumento

En Vox, califican de "teatro" las reunión de esta semana entre Sánchez y el resto de partidos a las que los de Santiago Abascal no han sido invitados. El líder de la formación ha arremetido contra el presidente y asegura que no lamenta que no le haya convocado. "No lamentamos que Pedro Sánchez no cite a Vox. Es más, no lo hace porque sabe que Vox no se deja ser convocado por un autócrata ni participa en la legitimación de un Gobierno criminal", ha apuntado. "Lo que hay que preguntar es porqué va el señor Feijóo", ha dicho, tras criticar que también acudiera Bildu.

En cuanto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado en contra del aumento en defensa y acusa al PSOE de "favorecer los intereses de Estados Unidos". "Necesitamos romper cualquier compromiso de aumentar el gasto militar. Por mucho que mienta el Gobierno y oculte información, la realidad es que cada euro que va destinado a armas o aumento del gasto militar es un suicidio social, por eso estamos radicalmente en contra", ha afirmado en declaraciones a los medios.

En esta línea también se ha expresado Izquierda Unida, integrada en Sumar: "no consideramos que haya necesidad de entrar en la espiral de más gasto militar. No debemos ceder ni a las presiones de Trump ni a os deseos belicistas" , ha dicho el coordinador Federal de IU, Antonio Maílllo.