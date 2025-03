El Gobierno insiste que el gasto en defensa es invertir "en paz" y Feijóo amenaza con los tribunales si no se debate

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este viernes a los socios habituales del Gobierno opuestos a incrementar el gasto en defensa que las políticas en este ámbito "son de Estado" y que se trata de una inversión "en paz y solidaridad, no en una guerra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Robles ha mostrado "respeto" por la "posición de todo el mundo", pero ha sostenido que las políticas de defensa son de Estado y buscan "trabajar por la paz".

Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a exigir al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ejerza una oposición "de Estado" ante la situación actual en Ucrania y en Europa, que califica como "cambio histórico" que viene "impuesto" por las circunstancias.

Así, vuelve a pedir a la oposición que "esté a la altura" después de la ronda de contactos que mantuvo en la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los grupos parlamentarios, muchos de los cuales expresaron sus discrepancias con el Ejecutivo.

Feijóo dice que Sánchez "oculta información básica"

Sin embargo, el líder del PP, ha reprochado de nuevo que Sánchez "no haya explicado lo que va a hacer" y que "oculte una información básica que afecta a la seguridad y soberanía" del país. Además, ha advertido con ir a los tribunales, en caso de que el aumento del gasto no se debata en el Congreso.

A raíz de la ronda de contactos del presidente del Gobierno con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para abordar el aumento del gasto en defensa, Feijóo ha señalado que "se ha confirmado que no tiene mayoría parlamentaria para aprobar un plan de defensa". "España es uno de los pocos países que no tiene plan. Su presidente, o no lo conoce, o no sabe hacerlo, o no se atreve a describirlo", ha añadido.

El 'popular' también ha vuelto a recalcar, un día después de su primer encuentro en 15 meses con Sánchez, que el aumento del gasto en defensa debe pasar por el Congreso. "No se puede adoptar ninguna decisión que no esté aprobada en el Congreso, no se puede comprometer ningún gasto en materia militar sin autorización del Congreso", ha incidido. A su juicio, en caso de que el Ejecutivo decidiese aumentar el gasto con mecanismos que no pasen por la Cámara Baja sería "bordear la falta de democracia".

"Si ya en materia de seguridad y defensa no hay respeto al parlamento, nos deslizamos hacia un barranco de autocracia que espero y deseo no se consolide y cristalice", ha añadido. Preguntado en rueda de prensa por si se plantea recurrir a los tribunales, ha anunciado que, "en función de las decisiones y de los enjuagues presupuestarios" que haga Sánchez, el PP tomará la decisión que considere "oportuna".