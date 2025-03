Feijóo cree que Sánchez "no tiene plan" para incrementar el gasto en defensa "pero sí tentación de esquivar al Congreso"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el Gobierno "no tiene un plan" sobre cómo aumentar el gasto en defensa, pero que Pedro Sánchez sí tiene "tentación de esquivar a la Cámara" para articular el aumento del gasto.

Quince meses después de la última reunión, Feijóo se ha reencontrado con el presidente del Gobierno en Moncloa durante 45 minutos. El líder de los populares ha reprochado ese encuentro al presidente, tanto en el fondo como en las formas. "Ni me ha dicho cuánto quiere gastar, ni cómo, ni ha pedido ayuda", ha asegurado el líder del PP en una rueda de prensa tras la reunión. "Salgo con la sensación de que intentará buscar una vía para que los compromisos los asuma otro Gobierno", ha dicho antes de añadir que Sánchez "no tiene plan, pero sí la tentación de esquivar la cámara".

A pesar de ello, el líder del PP ha asegurado que su partido estaría dispuesto a negociar "en las cuestiones de Estado". "El PP está dispuesto a dialogar y negociar siempre que el fondo y forma sean serios y limpios. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio, limpio. Ni en fondo ni en forma", ha añadido.

Además, Feijóo ha vuelto a criticar el tiempo que el presidente del Gobierno les ha dedicado. "No es serio despachar en 30 minutos asuntos de esta envergadura [...] Nos ha metido en una ronda de partidos que representan un 1% de España", ha criticado.

Fuentes del Gobierno han asegurado a RTVE que Sánchez ha trasladado cuál es el diagnóstico de la situación, por qué se habla de seguridad y defensa y qué significan esos conceptos. Desde Moncloa creen que era importante contarle a Feijóo la situación para que dijese él qué opina, aunque señalan que el del PP "no ha tenido mucho interés por el tema internacional".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho en una rueda de prensa tras el encuentro que "no comprendía" que Feijóo "no se sume a la unidad". "No está a la altura de las circunstancias. Estamos en un momento en el que España necesita una oposición de Estado y no una oposición de desgaste al Gobierno", ha añadido, criticando la postura de Feijóo. "Tengo más información por la presidenta de la Comisión Europea que por el presidente de mi Gobierno", había reprochado previamente el del PP.

Por su parte, fuentes del PP han asegurado que "esperar algo de Sánchez sería ingenuo a estas alturas". Desde la formación de Génova 13 dicen que lo único que consiguen con el encuentro es "un café gratis y ayudar al presidente a tener una foto para su Instagram".

"Sánchez no puede hablar en nombre de su Gobierno y, por tanto, ni siquiera el lugar de la reunión es el mejor posible porque nos recibe para explicarnos lo que haría el PSOE, pero no lo que hará el Gobierno porque no puede hablar por Sumar", añaden en alusión a las discrepancias internas en el seno de la coalición.

Rufián: "Con nosotros que no cuente para gastar más" Tras Feijóo también han ido acudiendo a Moncloa los portavoces del resto de formaciones parlamentarias, a excepción de Vox. Misma sensación que Feijóo sobre la reunión ha tenido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. En palabras del independentista, su formación le ha transmitido a Sánchez que "pase lo que pase tiene que pasar por el Congreso", pero que cree que "la intención" de Sánchez "no es esa". "Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito. La vía no es gastar más, sino gastar mejor", ha asegurado Rufián a su llegada al Congreso tras reunirse con Sánchez. "Hay que ir más allá de la pancarta del 'no a la guerra'. El mundo es complejo, quizá no hay que gastar más sino mejor. En vez de 17 ejércitos, debería haber uno", ha añadido el catalán. Además, el portavoz de ERC ha dicho que "si la base es gastar más para no depender tanto de Estado Unidos", pero "se le va a comprar a ellos no tiene mucho sentido".

El PNV cree que hay que aumentar el gasto, Junts habla de "reunión informativa" En la misma línea que Rufián respecto a comprar material a EE. UU. se ha expresado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Desde luego lo que no puede ser es que el aumento del gasto militar sea para invertir en material norteamericano o comprarles a ellos suministros", ha avisado el diputado de la formación nacionalista vasca, quien no obstante se ha mostrado favorable a aumentar el gasto, aunque "invirtiendo en Europa, no cada país de manera autónoma". Además, ha avanzado que no van a "jugar a política interna" ante un "tema grave y muy importante que puede decidir el futuro de todos nosotros". "Todos tenemos que ser conscientes de algo. Ya hay ideas planteadas en el marco europeo, pero creo que todo tiene que definirse un poco más", ha añadido en la rueda de prensa. Menos clara ha sido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. La formación liderada por Carles Puigdemont ha acudido a Moncloa a media mañana y tras ello ha vuelto al Congreso para votar. En declaraciones en el patio de la Cámara Baja, Nogueras ha asegurado que se ha tratado simplemente de "una reunión informativa" y que espera que se "vayan concretando nuevas cosas". Fuentes del partido independentista catalán han asegurado a RTVE que ven todo "muy verde" y que en la reunión no ha habido "ninguna concreción". Además, los de Puigdemont aseguran que "hasta que no veamos algo concreto no podemos saber qué votar". Por su parte, Podemos ha vuelto a trasladar su rechazo frontal al gasto en defensa, el cual califica de "error catastrófico" para el estado de bienestar. Vestida con una camiseta blanca con el lema 'No a la guerra', la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha señalado que la reunión con Sánchez ha servido para "constatar las discrepancias esenciales" sobre el futuro del país y de la UE. En su comparecencia, Belarra ha dicho no percibir "ninguna voluntad negociadora" del Gobierno y ha alertado a Sánchez de que entrar en una "deriva belicista" implica "cavar su propia tumba", pues entrar en un "régimen de guerra" solo alimenta que la derecha y la ultraderecha puedan llegar a la Moncloa: "Es ponerle una alfombra roja a un gobierno de fascistas". Por último, ha expresado el rechazo de su formación a cualquier envío de tropas españolas a Ucrania y la necesidad de que España salga ya de la Alianza Atlántica. El portavoz del BNG, Néstor Rego, también ha rechazado con rotundidad el apoyo de su partido a "la vía del rearme". "Creemos que no es la correcta", ha reiterado el diputado gallego, que además ha puntualizado que "más inversión en defensa no implica mayor seguridad para Europa". Por otro lado, ha señalado que "probablemente" el aumento del gasto no se votará en el Congreso. "Le pregunté si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no", ha resumido el propio Rego al ser preguntado en varias ocasiones sobre esto. Otro de los asuntos más destacados por las formaciones ha sido el efecto que pueda tener en la inversión en políticas sociales. La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha afirmado que están a la espera de que se concrete de qué forma va a lograrse aumentar el gasto en defensa y que su apoyo dependerá de "si se despeja la incógnita de que no tenga impacto en el gasto social". La dirigente canaria, no obstante, ha reconocido que el jefe del Ejecutivo le ha transmitido su compromiso de que el gasto en defensa no afectará a esta cuestión. Por otro lado, ha subrayado que es importante lo que ocurre en el este de Europa, pero también en el sur, que se enfrenta a la necesidad de controlar unos flujos migratorios, que está convencida de que irán a más. "Nosotros no podemos otra cosa que ser responsables con el entorno político internacional, asumir que es hora de tomar decisiones y que no podemos estar fuera de cuestiones que afectan a toda Europa porque afectan también a Canarias como frontera sur del continente", ha remachado.