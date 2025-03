Sánchez afronta la reunión para aumentar el gasto en defensa con un PP que ahonda en la división de la izquierda

Una izquierda dividida sobre la postura de aumentar el gasto en defensa y un PP ahondando en la brecha entre los socios ante la diversidad de opiniones. Tanto en el seno de la coalición como entre los socios habituales del Ejecutivo. Con este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este jueves en la Moncloa la reunión con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.

Por el camino, un objetivo: explicar a los grupos cuál es la postura del Gobierno ante la Unión Europea para acelerar el compromiso de que el país aumente su gasto en defensa hasta el 2% del PIB tras los últimos acontecimientos internacionales.

El PP, el primero en acudir y sin "cheque en blanco"

El primero en acudir al complejo de la Moncloa será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reunirá con Sánchez a solas por vez primera desde diciembre de 2023. Todo ello a partir de las 10.00 de la mañana y durante media hora.

Desde que se conoció la intención de Sánchez de reunir a los grupos, el PP ha criticado que no les hubiese explicado el motivo por escrito y que les dedicase el mismo tiempo que al resto de formaciones. Además, habían avisado que, aunque son favorables a este aumento del gasto, no concederán un "cheque en blanco" al Gobierno ante la falta de apoyo entre sus socios. Desde Génova, aseguran que Sánchez acude a ellos "por necesidad", al no contar con respaldo suficiente en el hemiciclo.

Es más, los populares quieren que esas diferencias con sus socios se evidencien en el Congreso y han registrado una proposición no de ley para forzar una votación en la cámara y ver los apoyos del Gobierno. El objetivo de esta iniciativa, que carece de carácter vinculante, es que Sánchez asista al Consejo Europeo del 20 y 21 de marzo "con una postura clara del Parlamento español en el que estén retratados todos sus socios".

De hecho, los de Feijóo tachan de "paripé" la ronda de reuniones y critican a Sánchez por no tener "ningún plan". "Es difícil apoyarle. No sabemos a dónde va; no tiene ningún plan y, por tanto, el Partido Popular va a escuchar", ha declarado este miércoles en el Congreso la vicesecretaria nacional, Esther Muñoz.

Durante los últimos días, el PP había pedido al Gobierno unidad y que no hubiese discrepancias internas dentro del seno de la coalición. Además, han exigido que también esté presente en la reunión la líder de la otra ala del Ejecutivo, Yolanda Díaz.