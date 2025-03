Albares espera que Rusia acepte la tregua y defiende el gasto militar: "La OTAN no hace la guerra, disuade"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado su esperanza de que Rusia acepte "la mano tendida" de Ucrania con la propuesta de una tregua de 30 días como primer paso para alcanzar una paz "duradera, justa y global". "Una propuesta de alto el fuego es siempre una buena noticia si se trata de un primer paso", ha declarado. Más tarde, durante su intervención ante la Cámara, ha pedido a los partidos "unidad y apoyo" para mejorar la defensa europea.

Albares ha alabado la actitud del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha demostrado una vez más "que siempre piensa en la paz y que no quiere esta guerra como nunca la ha querido". "Esta es la guerra de un solo hombre", ha dicho el ministro, en referencia a Putin, así que "el mismo que la inició puede terminarla hoy mismo".

Ucrania y EE.UU. pactaron este pasado martes en Arabia Saudí ofrecer a Rusia una tregua de 30 días como primer paso hacia unas negociaciones de paz. Rusia, sin embargo, aún no ha respondido a la oferta.

"No le puedo decir lo que Putin responderá", ha dicho Albares a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Lo que espero y por lo que trabajo es que se abra el camino para la paz", ha asegurado, para insistir después en que la UE y España van a estar junto a Ucrania "tanto tiempo como sea necesario para que gane también la paz". Después, ante los diputados, ha afirmado que "la paz no puede recompensar al agresor" y no puede ser "el paréntesis entre dos guerras".

"Mientras llegue esa paz debemos seguir unidos apoyando a Ucrania", ha dicho Albares en el Congreso.

Defiende el gasto en defensa: "La OTAN no hace guerra, la OTAN disuade" Albares ha comparecido este miércoles ante el Congreso en dos ocasiones para dar cuenta de la posición española ante los cambios geopolíticos que se han producido tras la vuelta de Donald Trump al poder en EE.UU., el desarrollo de la guerra de Ucrania, el plan de rearme de la Unión Europea (UE) y la situación en Gaza y Oriente Medio. La primera comparecencia, una interpelación urgente, ha sido sido solicitada por el Grupo Mixto, y las preguntas las ha formulado Nestor Rego, el diputado del BNG. La segunda ha sido a petición de ERC y EH Bildu. Albares ha defendido la necesidad de aumentar el gasto en defensa, tanto de España como del conjunto de la UE. "Europa tiene que contar con los instrumentos necesarios para hacer frente a las amenazas que surjan", ha subrayado. En otro momento ha defendido que "la OTAN no hace guerra, la OTAN disuade", y que "quien quiere militarizarse para ser agresivo" es Putin, mientras España y Europa solo piensan en "defender a sus ciudadanos". Sánchez insiste en que España cumplirá con el 2 % en defensa: "Les explicaré a los españoles cómo y cuándo" "Estamos en un momento crucial del orden mundial internacional, momento que nos va a exigir convicción, determinación y mucha responsabilidad", ha advertido Albares. Por ello, ha defendido la importancia de la estar "unidos" de cara a las próximas semanas y las "posiciones muy relevantes" para los españoles que habrá que tomar. "Hay que dar respuesta a los proyectos de vida de los españoles, en vivienda, sanidad, seguridad social, y para eso también necesitamos defensa. La seguridad no solo es defensa, pero también es defensa, y así lo entienden todos los socios europeos", ha dicho el ministro.

Pide a los grupos "unidad" y "apoyo" para reforzar la defensa europea Más tarde, durante su intervención en el Congreso, Albares ha defendido que el actual es "un momento trascendental" y ha dicho que es "vital" que ni España ni Europa sean "meros espectadores". "Estoy seguro todos esta Cámara somos conscientes de la importancia cada posición y cada decisión de las próximas semanas", ha afirmado el ministro, que ha pedido a los grupos parlamentarios "unidad" y "apoyo" para tomar "las decisiones vitales que requiere el cambio en el orden mundial". Albares ha afirmado que "el orden internacional se ha visto cuestionado, cuando no atacado" y que si la estabilidad europea está amenazada, la "única respuesta viable" debe ser "a escala europea". Además ha subrayado que el "repliegue nacional" y "mirar hacia dentro" es una "opción peligrosísima" que está "destinada al fracaso". "Es la hora de que Europa asuma en primera persona su propia seguridad", ha afirmado. Esto pasa, según el ministro, por "construir un pilar de defensa europeo con capacidad y financiación propia", que ha reiterado la necesidad de una Europa más fuerte. Sumar pide un debate "de verdad" del gasto en defensa y el PP forzará una votación en el Congreso para ver los apoyos Por su parte, el diputado del BNG ha advertido de que el rearme solo servirá para comprar más armas a EE.UU. y para afianzar la estrategia "imperialista" de EE.UU. Rego ha exigido al Gobierno que desista de la escalada belicista y que "apueste decididamente por la paz", informa Efe, además de defender la salida de España de la OTAN, "una organización militar y agresiva que carece de sentido".