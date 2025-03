Las claves del rearme de Europa: dinero, coordinación y paciencia

"Estamos en una era de rearme y Europa está dispuesta a aumentar masivamente su gasto en defensa". Es la declaración de intenciones que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó hace unos días tras presentar su plan para rearmar Europa, que contempla movilizar 800.000 millones de euros para aumentar el gasto en defensa.

Las decisiones de Trump sobre Ucrania han sacado a Europa de un letargo endémico en materia de defensa. Bruselas se ha dado cuenta de que necesita ser capaz de defenderse sola. Pero, ¿cómo debe rearmarse Europa? ¿Qué necesita para conseguir la ansiada autonomía estratégica? Son algunas de las cuestiones que analizamos en un nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' con la ayuda de Gustavo Palomares, director del Instituto Universitario de Investigación Gutiérrez Mellado, y Alexandr Burilkov, director adjunto de Investigación del GLOBSEC GeoTech Center.

Alexandr Burilkov coinciden en la importancia de tener paciencia para que el incremento del gasto no sea flor de un día. "Es fundamental porque uno de los problemas que tiene Europa es que las armas le cuestan muy caras porque hace pedidos muy pequeños. Los precios bajarían sustancialmente si hubiera un plan a largo plazo para hacer grandes pedidos durante largos periodos de tiempo".

Lo primero que ha hecho la Unión Europea ha sido poner cifras sobre la mesa. "Es un primer paso imprescindible y fundamental. El dinero está muy bien, pero no solo es una cuestión de cantidad", afirma Gustavo Palomares, que subraya que lo importante es mantener ese gasto en el tiempo. "Igual de determinante que elevar el gasto es establecer una continuidad que permita que sea un impulso sostenido en el tiempo", explica.

Sobrevivir sin la industria militar de Estados Unidos

El experto del GLOBSEC GeoTech Center cree que Europa puede sostener a Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos. "Económicamente no será un problema. No es tanto una cuestión financiera como de producción. Puedes tener dinero fabricar armamento, pero puedes no tener la capacidad para producirlas. Y el verdadero reto para Europa es aumentar la producción", asegura.

Burilkov elaboró hace unas semanas un informe publicado por Bruegel y el Instituto Kiel que pone cifras a lo que necesita Europa para poder defenderse sin Estados Unidos: 300.000 soldados, 1.400 tanques, 2.000 vehículos blindados de combate y 700 piezas de artillería. "Es un esfuerzo importante, pero Europa puede conseguirlo. No inmediatamente, pero sí a largo plazo. Hay que tener en cuenta que ya fabrica algunos componentes de aviones o lanzacohetes diseñados en Estados Unidos, como los aviones F35 o los lanzacohetes HIMARS", recalca.