Claves de la mayor ola de violencia en Siria desde la caída de Asad: de la "operación militar" a la masacre de civiles

El Gobierno transitorio sirio dio por terminada este lunes la "operación militar" contra supuestos "restos" del régimen de Bachar al Asad, iniciada el pasado día 6 de marzo. En estos cinco días, han muerto más de 1.300 personas, según datos del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH, una ONG con sede en Londres pero con una red de informantes en Siria), la mayor parte civiles de religión alawí (la secta a la que pertenece el clan Asad) asesinados en masa.

Estos no son los primeros enfrentamientos internos en la Siria post-Asad, aunque sí los más graves. En diciembre se produjeron ya los primeros choques entre las fuerzas de seguridad y los alawíes en Latakia, y en Navidad los cristianos protestaron por los ataques a sus símbolos.

Los sucesos ponen en entredicho la transición siria y la capacidad y voluntad del Gobierno presidido por Ahmed Al Sharaa para que la nueva etapa integre a todas las etnias y religiones del país, y evitar que la guerra civil vuelva a prender.

Las familias alawíes se encerraron en sus casas o buscaron refugio en las de sus vecinos suníes. "La gente está encerrada en sus casas - narra Qassem - No hay electricidad, ni agua, ni internet, no nos llega nada ni podemos comunicarnos con nuestra gente. Tienen órdenes de no acercarse a ninguna ventana, y los enfermos que necesitan medicación están muriendo".

Haizam Amirah Fernández , analista especializado en Oriente Medio, explica a RTVE.es que a los efectivos de las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio de Interior, "se suman milicias armadas de las que todavía no se han integrado en el Ejército sirio , que aún campan a sus anchas". "Algunas de esas milicias, que no siguen una cadena de mando, parece ser que han aprovechado esta situación para llevar a cabo actos de venganza y ajustar cuentas con la comunidad alawí", añade.

Samuele Abrami apunta también a la posible implicación en la creciente inestabilidad de un nuevo grupo, el Frente de Resistencia Islámica de Siria - Uli Abbas , una milicia alineada con Irán pero que aún no está confirmado que haya llevado a cabo ninguna acción sobre el terreno. "Esto refuerza la idea de que Teherán también intenta llenar el vacío de poder en Siria", apunta el investigador del CIDOB, que destaca que " el Gobierno interino no controla totalmente el país ".

¿Qué puede pasar ahora?

"No estamos seguros, porque el Gobierno central no tiene el control pleno", subraya Samuele Abrami. "La desestabilización es una oportunidad para que los grupos que no quieren alinearse con el Gobierno central tomen el control de los territorios que no controla".

El analista del CIDOB insiste además en que el futuro depende también de lo que hagan Turquía, Irán o los Estados Unidos, y advierte de un posible resurgir del Daesh.

Haizam Amirah Fernández pide a la comunidad internacional que "arrime el hombro, que ayude a la sociedad siria con todos sus componentes a salir adelante", por ejemplo, con el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el régimen de Asad y que aún están en vigor. "Eso será bueno para toda la región y para todo el Mediterráneo, y no hay que olvidar que España pertenece al mismo vecindario".