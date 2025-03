Los partidos de Sumar acuerdan rechazar el aumento del gasto militar ante la reunión de Sánchez y Díaz

Los partidos que conforman la coalición Sumar han consensuado este lunes por la tarde en una reunión rechazar un aumento del gasto militar. Según fuentes consultadas por RNE, hay consenso entre todas las fuerzas del grupo en no incrementarlo, si bien se muestran partidarios de un modelo de defensa europeo autónomo.

Lo han acordado a través de una reunión telemática que ha tenido lugar un día antes del encuentro previsto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para abordar la política en defensa europea. De este modo, los partidos que confirman Sumar han fijado una posición común, dialogada y negociada, que será la que Díaz traslade al jefe del Ejecutivo.

De esta forma, explicitan que la posición común que se ha alcanzado es la de no incrementar el gasto militar, aunque se ha puesto de manifiesto también que han surgido matices a la hora de diferenciar lo que es una partida con fin armamentístico o belicista, de lo que son partidas relativas a la seguridad o servicios de inteligencia.

Así, se ha desgranado que el debate prioritario es fijar el modelo de seguridad, pero no recoger subidas armamentísticas vía presupuestos. Precisamente, el viernes Sumar rechazó la vía de que fueran los Estados los que multiplicaran los presupuestos en defensa sin coordinación entre ellos, pero se abría a explorar una nueva financiación europea en esa materia.

Un nuevo modelo de defensa y sin "recortes de políticas nacionales"

El consenso logrado en la reunión de este lunes está en la línea de lo ya expresado horas antes por la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha pedido poner el foco no en el aumento del gasto militar, sino en qué política de defensa se va a practicar en España. "No arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada", ha dicho.

Otros líderes del grupo Sumar han dejado claro en las últimas horas su rechazo a aumentar el gasto en defensa, como el líder de IU, Antonio Maíllo, quien ha avisado este lunes de que la paz no se logra con una "espiral belicista", una postura muy similar a la que defienden Compromís y la Chunta.

Por su parte, el partido Movimiento Sumar recalca que lo importante es discutir cómo debe de ser el nuevo modelo de defensa europeo, una visión que comparten los comunes.

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido un modelo de defensa europeo autónomo y disuasorio y no ha rechazado expresamente un aumento de gasto en esta materia, pero ha pedido que se haga "siempre a escala europea" y con recursos nuevos, y no a costa de "recortes de políticas nacionales".

Todo ello antes de la ronda que Sánchez celebrará este jueves con los grupos parlamentarios, menos Vox, y después de que el presidente del Gobierno haya pedido un esfuerzo para llegar en España al 2 % del PIB del gasto en defensa antes de 2029, la fecha inicialmente establecida.