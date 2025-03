Cuidado: estas declaraciones de Ursula Von der Leyen sobre sus hijos y el Ejército no son actuales

En redes sociales difunden como si fuera actual un vídeo en el que Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, se ríe tras afirmar que ninguno de sus hijos forma parte de las Fuerzas Armadas de Alemania. Se trata de unas declaraciones realizadas por Von der Leyen cuando era ministra de Defensa de Alemania y difundidas en 2016 en un programa satírico.

"Es asombroso ver a la comisionada de la UE reírse cuando se le pregunta si uno de sus hijos está en el ejército (sic), descartando rápidamente la idea con un ‘NO, por supuesto que no’", dice un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 4 de marzo. La publicación continúa afirmando que "mientras tanto, ella ha ido a Londres a tomar decisiones sobre enviar a las hijas e hijos de otras personas a morir en Ucrania". El texto adjunta un vídeo de 18 segundos de duración que muestra un extracto de una entrevista en alemán a Von der Leyen en la que ríe y dice "no" cuando le preguntan si alguno de sus hijos está en las Fuerzas Armadas de Alemania.

Hemos analizado las declaraciones de Von der Leyen con la herramienta de transcripción del proyecto IVERES. A la pregunta "¿Enviaría a sus propios hijos a misiones extranjeras?", Von der Leyen responde que "si mis propios hijos quisieran ir al Bundeswehr [Fuerzas Armadas de Alemania] y fuera necesario una misión extranjera, entonces tendrían que ir conmigo. Y yo temblaría y tendría miedo como cualquier otra madre". A continuación, le preguntan si "¿Alguno de sus hijos está en las Fuerzas Armadas?" a lo que responde "no" y se ríe.

El vídeo se difunde descontextualizado tras la cumbre de Londres

La grabación descontextualizada de Von der Leyen ha circulado recientemente por redes sociales e Internet tras la celebración en Londres de una cumbre sobre el papel de los países europeos para poner fin a la guerra de Ucrania. Como ya te explicamos en RTVE.es, fue una cita convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que líderes europeos trataron la guerra en Ucrania. Este encuentro se celebró tras la tensa reunión en la Casa Blanca entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

No es la primera vez que difunden en redes sociales contenidos falsos o descontextualizados de Ursula von der Leyen con el objetivo de desprestigiarla. En VerificaRTVE ya te aclaramos que el abuelo de la presidenta de la Comisión Europea no era un general nazi y que su marido no trabaja para la farmacéutica Pfizer.