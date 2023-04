Mensajes de redes aseguran que la Comisión Europea prepara restricciones de agua para toda la población y que los ciudadanos no podrán ducharse cuando quieran porque las instituciones comunitarias controlarán el uso de la ducha. Es un bulo. No hay pruebas de que la Comisión Europea esté preparando restricciones hídricas ni de que vaya a controlar las duchas de los ciudadanos. Lo confirma el servicio de Prensa de la Comisión Europea.

“#URGENTE La Comisión Europea prepara restricciones de agua para toda la población”, leemos en un mensaje de Twitter con más de 1.400 retuits. El tuit difunde una imagen de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acompañado de la siguiente frase: “No se podrá duchar uno cuando quiera, estará controlado”. El mismo mensaje lo encontramos difundido por otras cuentas de Twitter y en un vídeo protagonizado por una mujer en esta misma red social.

Es falso. La Comisión Europea no prepara restricciones de agua para toda la población. La Representación de la Comisión Europea en España asegura a VerificaRTVE que “no es cierto” que las instituciones comunitarias estén planeando restricciones en el uso del agua. Recalca que “en absoluto” la presidenta Von der Leyen ni ningún otro miembro de la Comisión Europea ha afirmado que los ciudadanos no podrán ducharse cuando quiera y que esta práctica estará controlada. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas específicas en los perfiles oficiales de Twitter de la Comisión Europea en inglés y en español y no hay registro de mensajes referentes a restricciones de agua para toda la población. Tampoco hay pruebas que confirmen en los perfiles de redes de la presidenta de la Comisión Europea que Von der Leyen haya hablado de limitar o controlar las duchas de los ciudadanos en sus redes sociales.

Desde la Comisión Europea aclaran que esta institución “carece de competencia” para imponer medidas restrictivas en relación con el uso de agua. La Representación de la Comisión Europea en España explica que los ámbitos de actuación en materia de protección y gestión de las aguas aparecen recogidos en el siguiente apartado de su página web oficial. Hemos consultado el sitio web en el que se especifican las propuestas de la institución en materia de agua y no hay ninguna referencia ni comunicado ni noticia relacionada con la limitación de las duchas de la población. En el apartado de leyes y acciones de la sección “Escasez de agua y sequías” tampoco figura ninguna propuesta de restricción del uso de agua.

Los mensajes falsos difundidos en redes tienen su origen en un tuit de una cuenta que desinforma de manera recurrente. Esta misma cuenta ha difundido desinformaciones como el bulo que aseguraba que la secretaria de Estado para la Igualdad, Ángela Rodríguez, había dicho que las matemáticas no sirven para nada.

La Unión Europea es uno de los objetivos recurrentes de los desinformadores, que buscan deslegitimar a líderes, instituciones y organizaciones supranacionales como las autoridades comunitarias, Naciones Unidas y el Foro Económico. En VerificaRTVE hemos desmontado bulos que afectan a las instituciones comunitarias como el que aseguraba que la UE había pedido a la población que dejase de desayunar para preservar el medio ambiente o que había prohibido las calefacciones de leña.