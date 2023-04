Mensajes de redes sociales aseguran que el Foro Económico Mundial ha contratado a “millones de guerreros de la información” para “tomar el control de Internet” y purgar este espacio de “conspiraciones y odio”. Es un bulo. La institución económica internacional no ha realizado las contrataciones que se le atribuyen ni tampoco ha anunciado una purga en la red de redes.

“Klaus Schwab contrata a millones de ‘guerreros de la información’ para ‘tomar el control de Internet’”, dice un mensaje que acumula más de 20.000 visualizaciones en Telegram, en referencia al presidente del Foro Económico Mundial. “Purgaremos Internet de conspiraciones y odio”, leemos en la imagen adjunta que se presenta como un tuit del Foro Económico Mundial. El mensaje continúa con un enlace a un portal de Internet que dice que “la noticia la anunció en un pódcast del Foro Económico Mundial la directora de comunicaciones de la ONU Melissa Fleming”. El mismo contenido lo vemos difundido en Twitter.

Es falso. El Foro Económico Mundial no ha contratado a “millones de guerreros de la información para tomar el control de Internet”. No hay pruebas que demuestren que la institución económica internacional haya realizado tales contrataciones. Tampoco hay registros que certifiquen que el Foro Económico Mundial ha publicado en Twitter el mensaje que anuncia que purgará Internet “de conspiraciones y odio”. Hemos realizado búsquedas específicas con el mensaje textual y tampoco consta que lo haya difundido en Twitter el presidente de la institución, Klaus Schwab.

El Foro Económico Mundial no contrata a verificadores

El bulo tiene su origen en la tergiversación de una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para luchar contra la desinformación sobre la pandemia. El proyecto Verified persigue acabar con la desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19 y la pandemia aportando desmentidos e información contrastada. El mensaje falso difundido en Telegram presenta esta iniciativa como si fuera del Foro Económico Mundial citando la intervención en un pódcast de esta institución económica de la secretaria general adjunta de Comunicación Global de Naciones Unidas, Melissa Fleming. La responsable de Naciones Unidas contó en esa entrevista que la ONU ha reclutado “a 110.000 voluntarios de información” (min.1) para contrarrestar la desinformación sobre la pandemia.

Esta iniciativa no implica que se vaya a realizar una purga de conspiraciones y odio en Internet. El objetivo del proyecto es que los voluntarios “compartan contenidos verificados” sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Se trata, por tanto, de una campaña de Naciones Unidas y no del Foro Económico Mundial. Fleming ha declarado a la agencia de noticias France Presse que este proyecto "no tiene ninguna afiliación con el Foro Económico Mundial”.

En VerificaRTVE hemos comprobado que el bulo que dice que el Foro Económico Mundial busca “controlar” Internet y las redes sociales circula al menos desde 2022. Lo han desmentido otros verificadores como la agencia de noticias France Presse o el portal Lead Stories. Esta falsedad tiene su origen en una web estadounidense que desinforma de manera recurrente y que ha difundido bulos relacionados con el Foro Económico Mundial como el que dice que esta organización ha pedido despenalizar la pedofilia.

Las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Foro Económico Mundial son objetivo recurrente de los desinformadores. En VerificaRTVE hemos desmontado bulos relacionados con estas organizaciones como el que asegura que el Foro Económico Mundial ha anunciado que congelará cuentas bancarias por el cambio climático.