El director de la Organización Mundial de la Salud sí ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Así lo comunicó en su perfil de Twitter el 12 de mayo de 2021​ adjuntando una fotografía del momento y explicando que fue vacunado en el Hospital Universitario de Ginebra. En su publicación, Tedros Adhanom insistió en la importancia de vacunarse contra la COVID-19 y transmite la misma idea que repitió un mes después en la entrevista que concedió a Jon Cohen: “Es crítico que [la vacuna] llegue a todos los países lo antes posible”.

“Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9“