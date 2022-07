El Gobierno de Argentina ha decidido autorizar una extensión de dos meses de la vida útil de un lote de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. La decisión ha generado intenso debate en Internet y en redes en el que se enfrentan los defensores y los que se oponen a esta medida. En VerificaRTVE te explicamos por qué se autoriza y qué implica la ampliación de la validez del fármaco.

El Ministerio de Salud de Argentina ha decidido prorrogar en su país la validez de un lote de la vacuna contra la Covid-19. Informó primero de esta decisión en una circular del 16 de mayo y el 13 de julio defendió de nuevo la prórroga de la caducidad. Esta medida ha generado críticas en las redes, con mensajes que aluden al posible riesgo de administrar estas inyecciones. “Ni loca me dejo colocar una vacuna vencida”, leemos en un tuit. “Una vacuna vencida que no te va a hacer nada” dice otro. También encontramos comentarios que ponen en duda la capacidad del gobierno argentino de tomar una decisión como esta: “El estado no tiene potestad para dictaminar que una vacuna vencida todavia (sic) puede ser aplicada”.

¿Se puede ampliar la vida útil de una vacuna contra la COVID-19? Sí, siempre y cuando exista una revisión exhaustiva de los datos científicos que permita demostrar la calidad, seguridad y eficacia de los lotes más allá de la fecha inicialmente prevista. Si bien la polémica actual está centrada en Argentina, Canadá fue el primer país del mundo en retrasar la fecha de caducidad de un lote de la vacuna de AstraZeneca en junio de 2021. Desde entonces, autoridades sanitarias y organismos reguladores han adoptado esta medida en otros países. La Administración Nacional de Medicamentos de Argentina (ANMAT) también autorizó en diciembre de 2021 la extensión de la vida útil de otra vacuna anticovid. En esta ocasión, la validez del suero de Pfizer se “extendió de los 6 meses inicialmente autorizados a un período de vida útil de 9 meses”. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, expone a VerificaRTVE que en el caso de Argentina “utilizar el término caducada o vencida es incorrecto porque la decisión ha estado respaldada por autoridades sanitarias”. Forcada asegura que “algunos laboratorios estudian si transcurrido el plazo de caducidad la vacuna permanece estable e inmunogénica [que mantiene su inmunidad], es por eso que en alguna ocasión se puede ampliar el plazo” pero insiste en que “no es lo normal”. El especialista aclara que “en España no está autorizada su utilización en ningún caso, salvo que el laboratorio lo certifique”. Forcada explica que ya se han destruido millones de dosis por caducidad en varios países del mundo pues “no hay problemas de suministro”.