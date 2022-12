Mensajes de redes aseguran que el Gobierno escocés ha declarado que el uso de las mascarillas es perjudicial para la salud. Es falso. El Ejecutivo de Edimburgo no ha dicho que el empleo de mascarillas tenga efectos nocivos para la salud. Es un bulo que tiene su origen en una web que desinforma sobre la pandemia, las vacunas y el cambio climático.

“El Gobierno escocés finalmente admite que el uso de máscaras es perjudicial”, afirma un mensaje de Telegram publicado el 30 de noviembre y con más de 16.000 visualizaciones. “La verdad es que no necesitamos que ningún gobierno nos diga esta obviedad, pero es un comienzo”, señala un tuit con la misma idea que acumula más de 300 ‘me gusta’.

Los mensajes de redes remiten a un artículo de una web que ha desinformado en múltiples ocasiones, con mensajes falsos sobre la pandemia del nuevo coronavirus y las vacunas anticoronavirus y sobre la existencia y las consecuencias del cambio climático.

El Gobierno escocés no ha asegurado que el uso de las mascarillas es perjudicial. El artículo de la web desinformadora hace referencia a la actualización del 12 de octubre de la guía del Gobierno escocés sobre el uso de las mascarillas en entornos de asistencia social. El documento no dice que el uso de mascarillas sea perjudicial para la salud. De hecho, la palabra perjudicial (harmful, en inglés) no aparece en todo el texto. El documento elimina la recomendación de usar mascarillas en todo momento en lugares como las residencias de mayores y justifica la decisión por la disminución de las infecciones, de la hospitalización y de la gravedad del virus.

Un portavoz del Gobierno de Edimburgo ha asegurado a la agencia de noticias Reuters que su Ejecutivo no ha dicho que el empleo de mascarillas sea perjudicial para la salud. “Esta es una gran distorsión de lo que ha dicho el Gobierno escocés”, ha subrayado. Además, ha recordado que las autoridades escocesas siguen recomendando el empleo de mascarillas porque "han sido y siguen siendo una medida preventiva crucial contra la propagación de la COVID-19".

En VerificaRTVE hemos analizado la página web del Gobierno escocés (www.gov.scot) y sus perfiles de redes sociales y no hay registro de ningún mensaje del Ejecutivo que señale que las mascarillas sean perjudiciales para la salud. De hecho, Escocia sigue recomendando el empleo de mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público.