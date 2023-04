Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que afirma que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha dicho que “las matemáticas no sirven para nada” y que pide eliminarlas para sustituirlas por educación sexual. Es falso. La secretaria de Estado de Igualdad no ha realizado tales afirmaciones.

"La Secretaria de Estado para la Igualdad Angela Rodríguez pide eliminar la asignatura de matemáticas y poner una de educación Sexual. Las Matemáticas no sirven para nada", señala el mensaje por el que nos habéis preguntado en WhatsApp, con más de 300 retuits en Twitter. “Angela Pam propone eliminar las matemáticas en la próxima legislatura, y sustituirlas por una asignatura de educación sexual”, señala un mensaje con más de 400 retuits que difunde un fragmento de la entrevista que la secretaria de Estado de Igualdad concedió a TV3 el 26 de marzo.

La secretaria de Estado de Igualdad no ha dicho que “las matemáticas no sirven para nada” ni ha propuesto eliminarlas para sustituirlas por educación sexual. En VerificaRTVE hemos analizado el contenido íntegro de la entrevista concedida al canal 3/24 de TV3 y la secretaria de Estado de Igualdad no pronuncia esos mensajes. Las referencias de Ángela Rodríguez sobre las matemáticas en la entrevista son las siguientes: “Aprendemos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y esto es un elemento clave en nuestras vidas” (min. 17:21). La secretaria de Estado de Igualdad afirma posteriormente que “en la próxima legislatura sería muy interesante que pudieran existir algunos nuevos pactos de Estado, al menos debería de haber uno por la educación sexual y otro también por la conciliación y la corresponsabilidad” (min. 17:49).

El mensaje de redes que difunde que Rodríguez ha dicho que las matemáticas no sirven para nada procede de una cuenta que desinforma de manera recurrente y que ha difundido bulos como el que dice que la Unión Europea ha prohibido el desayuno. En VerificaRTVE hemos analizado el perfil de Twitter de la secretaria de Estado de Igualdad, el del Ministerio de Igualdad y el de Podemos, el partido político al que pertenece Rodríguez, y no hay pruebas de que hayan difundido los mensajes que le atribuyen.