Un mensaje de Twitter asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que aquellos que necesiten un médico o un profesor tendrán que pagarlo. No es cierto. Se trata de una interpretación engañosa de unas palabras pronunciadas por la presidenta madrileña sobre el acceso gratuito a la educación en la Comunidad. Te explicamos cómo se genera esta falsedad que se difunde en Internet desde al menos octubre de 2021.

“Lo dijo Ayuso y nadie en el PP la ha desmentido: ‘El todo gratis en sanidad y educación se va a acabar’”, leemos en el mensaje de Twitter con más de 600 retuits y 1000 ‘me gusta’. El comentario también expone que Ayuso ha afirmado que “quien necesite un médico o un profesor tendrá que pagarlo”.

¿Qué dijo realmente Ayuso sobre el acceso a la educación en Madrid?

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha pronunciado estas palabras que se difunden por Internet. Los mensajes engañosos surgen en redes tras la intervención de la presidenta en la Asamblea de Madrid el 14 de octubre de 2021. Lo que dijo realmente Isabel Díaz Ayuso, tal y como consta en el diario de sesiones de la Asamblea, fue: “No podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no créame que lo haría” (pág. 2813). Esta frase surge como respuesta a una intervención de la diputada de Vox Rocío Monasterio, en la que le exigía a la presidenta la gratuidad de toda la educación pública (pág. 2812).

La presidenta también dijo que la educación no puede ser gratuita para todo el mundo porque la sanidad "se come el 50% del presupuesto" de la región. Sobre este punto, la popular insistía en la idea de que “si el 50% del presupuesto va a sanidad y el otro 50% va a educación” (pág. 2813) no habría inversión presupuestaria para transportes, recogida de residuos, residencias, etcétera. "Ojalá todo fuera gratis, pero es que esto es simplemente una utopía" (pág. 2813), concluía la presidenta.

Según los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022, el Gobierno autonómico dedicará a Sanidad 8.783 millones de euros (38,1% del total del presupuesto) y a Educación 5.730 millones de euros (pág. 4), lo que equivale al 25% del total del gasto anual de la Comunidad.

Desde VerificaRTVE hemos comprobado que en redes sociales circulan estas interpretaciones engañosas del discurso de Ayuso desde al menos octubre de 2021. El perfil que difunde el mensaje en la actualidad ya publicó el 15 de octubre de 2021 un tuit con la misma idea. También encontramos otras publicaciones en Facebook de ese año.