Diferentes mensajes de redes ponen en duda la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer después de que una ejecutiva de la compañía declarara que los ensayos clínicos no midieron si frenaba los contagios. La declaración de la farmacéutica ha llevado al eurodiputado holandés Robert Ross a denunciar que “nunca” se testó si la vacuna impide la transmisión del virus. Es falso. Sí se han realizado estudios sobre la capacidad de impedir la transmisión del coronavirus tras los ensayos clínicos de Pfizer. También es falso que la eficacia del fármaco esté vinculada a su capacidad para evitar contagios. La eficacia la determina la respuesta inmune que genera ante la COVID-19. Lo confirman varios expertos virólogos.

“URGENTE: En una audiencia COVID, la directora de Pfizer admite: la vacuna nunca se testó en prevención de la transmisión. ‘Vacúnate por otros’ siempre fue una mentira”, asegura el eurodiputado conservador holandés Robert Ross. El tuit viralizado adjunta el vídeo de una comparecencia en el Parlamento Europeo de Janine Small, directiva de Pfizer, en la que admite que no se evaluó en los ensayos clínicos si el fármaco detenía la transmisión del coronavirus. Otros mensajes de redes e Internet señalan que “una ejecutiva de Pfizer confiesa que no sabían si su vacuna era efectiva contra el covid”.

Es falso que “nunca” se haya evaluado si la vacuna de Pfizer impide los contagios. Este informe publicado en 2021 en el Diario de Inflamofarmacología analiza la vacunación con Pfizer y sostiene que las personas vacunadas que dan positivo tienen el coronavirus “estructuralmente intacto pero inmediatamente cubierto por anticuerpos, lo que hace que el virus no tenga capacidad de infectar a otras personas”. Este otro estudio publicado en enero de 2022 en el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra evalúa la capacidad de la vacuna para reducir la transmisión de las varirantes alfa y delta del coronavirus.

También es falso que la capacidad de impedir la transmisión del coronavirus esté relacionada con la eficacia de la vacuna, como sostienen los mensajes de redes. Los expertos virólogos confirman que la eficacia del suero de Pfizer y del resto de vacunas contra el coronavirus está “demostrada” y no depende de si impide los contagios. “Son dos cosas muy diferentes”, asegura África González-Fernández, catedrática de Inmunología. “La mayoría de las vacunas no evitan la transmisión del patógeno frente al cual se quiere actuar; lo que hacen es proteger de la infección grave. No son esterilizantes”, explica, en un artículo publicado en Science Media Centre España.

José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, explica a VerificaRTVE en el caso de Pfizer “se conocía perfectamente que esta vacuna iba a proteger de una manera extraordinaria de la mayoría de los casos graves pero que no tenía esa capacidad de producir anticuerpos esterilizantes que impidieran la transmisión”. “Nadie ha dicho en ningún momento que iba a ser una vacuna que produjera estos anticuerpos esterilizantes”, recalca.

El catedrático de Inmunología Ignacio J. Molina Pineda incide en que “nunca se ha ocultado” el carácter “no esterilizante” de las vacunas contra el coronavirus, incluida la de Pfizer. “Se han conseguido vacunas que potencian enormemente al sistema inmunitario y que son sumamente eficaces en prevenir una COVID grave. Este ha sido el objetivo de todos los ensayos clínicos y ninguno ha incorporado la interrupción de la transmisión, que era claramente un objetivo secundario”, sostiene.

Las autoridades sanitarias españolas e internacionales han reconocido públicamente que desconocían si la vacuna contra el coronavirus reduciría los contagios. Lo hizo el Ministerio de Sanidad el 30 de diciembre de 2020, en este artículo sobre la campaña de vacunación en España: “No se conoce todavía si la vacunación impide que las personas vacunadas se infecten y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en marzo de 2021 de que se estaba “investigando” la capacidad de las vacunas para reducir los contagios: “Se está investigando hasta qué punto estar vacunado evita que se infecte y transmita el virus a otras personas. Se necesitan más datos para conocer el alcance de esta protección”.