Mensajes en redes sociales replican un artículo que dice que el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado que las vacunas contra la Covid-19 no son en realidad vacunas y que han causado daños irreparables. Es un bulo que se repite con frecuencia. No existe ningún caso parecido en los archivos de la Corte Suprema de los EE.UU.

Un usuario escribe en Twitter: “El T. Supremo de los EE.UU ha dictado Sentencia que da x completo la razón a Robert Kennedy Jr en su demanda contra los fabricantes de lastima falsas vacunas contra el COVID”(sic). El artículo que ha sido compartido en numerosas ocasiones en esta red social asegura que “El Tribunal Supremo de EEUU confirma que el daño causado” por la vacuna contra la Covid-19 “es irreparable” y que “las vacunas anticovid no son vacunas”. El mensaje añade que, Robert F. Kennedy Jr. ha ganado a los “lobbies farmacéuticos” y que “tendrán que pagar las consecuencias”. Pero no es así, es un bulo que se ha propagado a nivel internacional.

Haciendo una búsqueda en el archivo del Tribunal Supremo de los EE.UU. no encontramos rastro alguno de este supuesto dictamen. Aunque los archivos de 2022 aún no están disponibles, en los de 2020 y 2021 no hay nada en referencia al caso. Tampoco en una búsqueda con palabras clave dentro de la página de la Corte Suprema aparece esta información. Otros verificadores internacionales como Associated Press han confirmado que en sus búsquedas tampoco han encontrado ningún caso parecido.

No es la primera vez que aparece un bulo sobre el activista antivacunas Robert Kennedy Jr. y las demandas relativas a la Covid-19. El mensaje que analizamos hoy se relaciona con el que dice que las vacunas ARNm modifican nuestro material genético y que ya te desmentimos en VerificaRTVE. En septiembre de 2021 Kennedy Jr. habló con AP sobre otra desinformación que cuestionaba la seguridad de las vacunas y que se atribuía a dicho activista. En esa ocasión dijo: “El artículo sobre el Tribunal Supremo es una información errónea. La cita es falsa. Está claro que alguien se la ha inventado y la está promocionando porque la misma cita sigue apareciendo sin importar cuántas veces la niegue. El mismo artículo sigue reapareciendo". También aclaró que “ha estado involucrado en docenas de demandas relacionadas con la seguridad de las vacunas, pero ninguna de ellas ha llegado al Tribunal Supremo”.

En conclusión, ninguna prueba avala que el Tribunal Supremo estadounidense haya dictaminado que Robert Kennedy Jr. tiene razón y que las vacunas contra la Covid-19 no son en realidad vacunas. Él mismo ha desmentido que ninguna de sus demandas haya llegado hasta el alto tribunal de los EE.UU. Es uno de los bulos sobre la vacuna que circulan de manera internacional desde el inicio de la pandemia.