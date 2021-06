Una imagen de un parte médico referido a un menor con la anotación “madre negacionista vacunas” se ha criticado en redes como demostración de que “estamos “fichados” por el Estado o de práctica discriminatoria. Las fuentes médicas consultadas confirman que el volante es cierto pero no interpretan la expresión como un gesto de vigilancia sino como una necesidad para dejar constancia de que el paciente no está vacunado.

El documento médico se refiere a un bebé de cinco meses con plagiocefalia postural, una deformidad en la cabeza provocada por una determinada postura. Por ejemplo, puede afectar a pequeños que duermen en decúbito supino, como se recomienda para evitar la muerte súbita, y se corrige con medidas posturales. La imagen distribuida incluye los fármacos recetados para el tratamiento. En el apartado “Condicionantes y Problemas” señala: “madre negacionista vacunas”.

Es una fotografía que se ha expandido sobre todo a raíz de su inclusión en un artículo de El Diestro, publicación digital de la que ya te hemos hablado. Su pieza incluye en el titular la palabra “vergonzoso” y se ha compartido en grupos que suman en total más de 24.000 seguidores en Facebook y cuentas con más de 144.000 seguidores en Twitter. “Es evidente que el estado nos tiene fichados a todos y lo que es peor, no se cortan a la hora de usar calificativos contra nosotros”, dice este medio. “Hasta tu opinión personal estará plasmada en un informe”, expresa un usuario en un tuit.

Investigando los datos del documento, hemos averiguado que lo emitió un médico de Zaragoza. La imagen muestra un código que comienza por 50 y esas dos cifras corresponden a un profesional colegiado de la capital aragonesa, según nos cuenta el departamento de Prensa del sindicato de enfermería SATSE. Tirando del hilo del número de colegiado, hemos contactado con personal facultativo involucrado en el tratamiento del menor. La persona con la que hemos hablado prefiere no dar su nombre pero nos confirma que el parte es real.

El documento corresponde a una cita para el Hospital Universitario Miguel Servet pues es el único que dispone de un servicio específico de Neurocirugía Infantil. Nos lo confirman una portavoz del centro zaragozano y el facultativo contactado.

La portavoz del Hospital Miguel Servet nos dice que los datos que refleja la imagen corresponden con un parte de “interconsulta”, en el que un médico deriva al paciente a Neurocirugía Infantil. Considera que la anotación está justificada porque el médico tiene que “hacer constar que ese paciente no está vacunado” y que no lo está “por decisión familiar”. “Eso no significa que haya discriminación”, subraya. La anotación debe realizarse por motivos informativos, para que los profesionales sepan que el paciente no está protegido frente a determinadas enfermedades porque no ha seguido “el calendario vacunal”.

En el Departamento de Sanidad de Aragón también respaldan esa mención en el parte médico. “Hay que hacer constar en la historia clínica que el niño no está vacunado”, nos cuenta por teléfono una portavoz. Ante la pregunta de si la anotación supone una discriminación, la portavoz lo niega: “Esto es lo lógico. Tiene que constar que no está vacunado. Hay que saberlo. Es información relevante”.

Para realizar esta investigación, hemos realizado consultas al Consejo General de Colegios Médicos Profesionales, al Colegio de Médicos de Zaragoza, al Servicio Aragonés de Salud, al sindicato de enfermería SATSE, a Comisiones Obreras Aragón, a la Asociación Española de Pediatría (AEP) y a dos centros de salud zaragozanos, así como a otro médico que trabaja en la Sanidad pública y privada de Madrid y que también ha preferido no dar su nombre. Este profesional admite que la expresión en el parte se podría haber puesto con otras palabras pero subraya que está justificada para reseñar que un paciente carece de vacunas porque la familia rechaza estos fármacos.

Tanto el facultativo madrileño como la persona aragonesa implicada en el tratamiento del menor, y también el Departamento de Sanidad de Aragón y el hospital Miguel Servet, subrayan que la anotación está “justificada”. Explican que es solo un recordatorio de que el paciente no está inmunizado ante determinadas enfermedades porque así lo ha decidido la familia.