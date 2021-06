Algunos mensajes publicados en redes sostienen que “no se permitirá volar a nadie que esté vacunado” contra el coronavirus por el riesgo de sufrir trombos y que las aerolíneas están discutiendo “qué hacer” con estos pasajeros. Es un bulo. Los expertos desmienten que las personas vacunadas tengan más riesgo de padecer trombos en un vuelo y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) respalda la “libre circulación” de los inmunizados.

Un mensaje con más de 100.000 visualizaciones en Telegram afirma que las aerolíneas están avisando a los clientes vacunados “del gran riesgo de que contraigan coágulos de sangre por el suero experimental de ARNm” (Pfizer y Moderna) y que estudian qué hacer, “ya que no pueden volar por ser un riesgo para la salud”. El mensaje está también en Twitter y Facebook e incluye un enlace a una web en alemán. Dicha página cita como fuente un portal cuyos lemas son que “no hay teorías de la conspiración, son todas ciertas” y que “la verdad es mucho más extraña que la ficción”.

La doctora Inmaculada Roldán, miembro del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), desmiente que haya riesgo de padecer trombos en un vuelo después de recibir la vacuna contra el coronavirus. “Hay que decir que es un bulo. Quien puede volar es precisamente el que está vacunado con sus dos dosis. Los trombos que se producen con avión o sin avión tienen una fisiopatología totalmente diferente y son puramente anecdóticos”, asegura. Esta experta diferencia entre la “trombosis venosa”, que puede aparecer en un vuelo en personas con obesidad, sedentarismo y edad avanzada y que es “mucho más frecuente” que los “anecdóticos” trombos con bajo nivel de plaquetas relacionados con las vacunas de AstraZeneca y Janssen.

En cuanto a los trombos convencionales, depende de la valoración del riesgo trombótico, pero si es moderado el presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), Joan Carles Reverter, recomienda a los viajeros levantarse y hacer un poco de ejercicio, como unas tres o cuatro sentadillas cada dos horas o caminar un par de minutos. "Esto es válido también para desplazamientos en coche, tren o barco, en los que se está sentado largo rato", afirma. En el caso de las personas vacunadas contra la COVID-19, este especialista nos confirma que "no hay ninguna evidencia hasta ahora" de que el fármaco provoque trombos al volar. Explica que "las trombosis asociadas a la vacuna son trombosis diferentes a las habituales, que son las que se dan en los viajes. Las de la vacuna se dan con disminución del número de plaquetas y en territorios atípicos. No se asocian a los factores de riesgo de las trombosis habituales y no se potencian por éstos".

El bulo difundido en redes dice que “el suero experimental de ARN mensajero” (Pfizer y Moderna) provoca trombos. Pero no está demostrado que estos fármacos los causen y solo se ha identificado relación causal en el caso de las vacunas de adenovirus de AstraZeneca y Janssen en una proporción de uno o dos casos por cada 100.000 inmunizados.

Ramón Lecumberri, vocal de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia y codirector de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra, también niega que los vacunados tengan riesgo de padecer trombos en pleno vuelo. “No. La respuesta es no, un no rotundo”, asegura. Este experto confirma por teléfono a VerificaRTVE que en un vuelo una persona puede sufrir trombos “convencionales” pero recalca que no tienen relación con las trombosis “atípicas y muy poco frecuentes” asociadas a AstraZeneca y Janssen.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) defiende públicamente que las personas “vacunadas” contra el coronavirus tengan libertad para viajar en avión por diferentes países. Su nota de prensa, publicada el 19 de mayo, no hace referencia a ninguna contraindicación para los viajeros vacunados y ni siquiera menciona los trombos.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) también ha subrayado públicamente su respaldo a las vacunas contra el coronavirus como la clave para poder reanudar de forma segura los viajes internacionales. Puedes leerlo en este comunicado de la agencia de Naciones Unidas tras la última reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC) respaldan que una persona “totalmente vacunada” contra el coronavirus pueda “reanudar las actividades que hacía antes de la pandemia”. Esto incluye los viajes en avión.

En esta página informativa, el Gobierno de España detalla las contraindicaciones de las vacunas contra la COVID-19 que se administran actualmente, con enlaces a los prospectos de cada uno de los fármacos (Pfizer, Janssen, Moderna y AstraZeneca). La web no incluye ninguna referencia a que las personas vacunadas afronten mayor riesgo de trombos en vuelos.

Los expertos en trombos consultados por VerificaRTVE descartan que las personas vacunadas tengan mayor riesgo de sufrir trombos al volar en un avión y actualmente no hay pruebas de que las aerolíneas vayan a impedir los viajes de personas inmunizadas. De hecho, la recomendación de la mayor organización de transporte aéreo, la IATA, es que se permita la libre circulación de los vacunados.