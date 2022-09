En los últimos días hemos visto en redes sociales varios mensajes que aseguran que los receptores de órganos rechazan el trasplante después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus. Es falso. Te explicamos con la ayuda de tres expertos de dónde parte esta falsa idea y cómo afectan estas inyecciones a las personas que han recibido un trasplante de órgano.

“Un nuevo estudio encuentra que los receptores de órganos rechazan el trasplante después de recibir la vacuna COVID”, leemos en un mensaje de Telegram con más de 30.000 visualizaciones. El texto incluye un enlace a una noticia del canal de televisión estadounidense Wish-Tv en la que la reportera hace referencia a un estudio publicado en la publicación especializada Journal of Clinical Medicine sobre los casos notificados de rechazo agudo de injerto de córnea (trasplante de córnea) en pacientes que han recibido la vacuna contra la COVID-19.

Ante la publicación de este estudio y la difusión en redes sociales de mensajes que presuponen que estas situaciones de “rechazo” se producen en los receptores de órganos como si fuera algo generalizado, desde VerificaRTVE hemos contactado con varios expertos en trasplantes. La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, el médico Manuel Muro Amador, representante de la Sociedad Española de Trasplante, y el oftalmólogo Jesús Zarallo Gallardo descartan que la vacuna contra la COVID-19 provoque el rechazo de órganos en personas que han recibido un trasplante.

Otro artículo científico publicado en julio en la revista especializada Acta Ophthalmologica aborda este mismo asunto con la participación de cinco especialistas en córnea, incluidos los españoles José Luis Güell Villanueva y Óscar Gris Castellón. El texto señala que la revisión de los informes disponibles demuestra que el rechazo de córnea se trata de “un evento raro” y, por lo tanto “ son anecdóticos y no se ha demostrado una asociación estadística entre la vacunación y las reacciones inmunes del aloinjerto de córnea.”

“ Este tipo de artículos tienen uno de los niveles más bajos en la pirámide de la evidencia científica” porque “solo agrupa los casos descritos previamente en la literatura”, explica el oftalmólogo sobre las conclusiones del trabajo. Sobre la posible relación entre el rechazo de este trasplante y la vacuna anticovid, explica que “dada la alta tasa de vacunación mundial y considerando que el trasplante de córnea es el más frecuentemente realizado en el mundo, solo hallar 21 casos (aun cuando se pudiese asociar a la vacunación) lo convierte en un evento muy raro ”. Por esa razón, el especialista concluye que la existencia de un rechazo del trasplante coincidiendo con la vacunación “no implica una relación causal” . Una idea que se expone de forma explícita en el documento al señalar que " puede que la vacunación contra la COVID-19 no haya tenido vínculos directos con los casos comunicados ”.

Hemos preguntado al cirujano en Oftalmología Jesús Zarallo sobre el artículo publicado en la revista ‘Journal of Clinical Medicine’ el pasado mes de agosto sobre trasplantes de córnea y vacuna contra el coronavirus. En el artículo se describen los casos de 21 pacientes que mostraron “signos de rechazo del aloinjerto corneal después de recibir las vacunas” contra esta enfermedad vírica. De forma específica, se expone que “el 95% de los ojos (22/23 ojos)” tuvieron rechazo “dentro de las 3 semanas posteriores” a la inyección.

Rechazo de trasplantes de córnea y vacuna anticovid: no existe relación causal

¿Provoca la vacuna el rechazo de cualquier tipo de trasplante?

“El perfil de seguridad es parecido al que observamos en personas inmunocompetentes [aquellas que son capaces de producir una respuesta inmunitaria normal]”, asegura la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil. Esta especialista explica a VerificaRTVE que “en las series que se han publicado no se ha objetivado una mayor tasa de rechazo asociada a la administración de la vacuna”. El jefe de Inmunología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia), Manuel Muro Amador, afirma que, hasta la fecha, “no se han observado reacciones adversas en las personas trasplantadas diferentes a las experimentadas por la población general”. Muro Amador insiste en que “son respuestas independientes las generadas contra una vacuna y contra un trasplante.”

Por esa razón, “todas las sociedades científicas siguen considerando adecuado que el paciente vaya vacunado adecuadamente al procedimiento de trasplante”, nos explica Domínguez-Gil. No obstante, aunque la recomendación es que se intente completar este proceso, “no consideramos apropiado no seguir adelante con la intervención por no haber completado las fases de vacunación, porque sabemos que el trasplante es una opción que aparece en un momento determinado.” En este documento de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) puedes ver cuál es el procedimiento que se utiliza para vacunar a los candidatos a recibir un transplante “En los 8 primeros meses de 2022 ha aumentado un 12% la donación de órganos y un 10% la actividad trasplantadora en comparación con el mismo período de 2021”, concluye Domínguez-Gil.