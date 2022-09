Está circulando un mensaje de Telegram que asegura que el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, “recula por completo” porque, según el autor del texto, al referirse a la vacuna contra la Covid-19 “¡ESTÁ RECONOCIENDO QUE NO ES SEGURA!”. Este mensaje es falso. Altera el sentido de las palabras del directivo de Pfizer, que no cuestiona la seguridad de la vacuna. Te lo explicamos.

“El jefazo de Pfizer recula por completo y ahora sostiene que la vacuna ARNm no estaba suficientemente probada cuando lanzaron la del Covid”, dice el mensaje de Telegram. El texto continúa explicando que “[a Bourla] le convencieron, pero que él no estaba seguro” y concluye con la siguiente frase: “¡ESTÁ RECONOCIENDO QUE NO ES SEGURA!”. Se adjunta un vídeo de un minuto y 56 segundos que muestra una entrevista en inglés subtitulada al castellano al CEO (consejero delegado) de Pfizer, Albert Bourla, en la que habla sobre la tecnología utilizada en el suero contra el coronavirus fabricado por su compañía.

Es falso que Albert Bourla haya reconocido que la vacuna de Pfizer no sea segura. El vídeo es un extracto de una entrevista que concedió en marzo de 2022 al Washington Post para hablar de su libro sobre el desarrollo de la vacuna ‘Elegimos ir a la luna: crónica desde dentro de cómo se hizo posible lo imposible’. Se ha tergiversado el contenido de una de sus respuestas.

El presentador le pregunta por qué se utilizó la tecnología de ARN mensajero (ARNm) para fabricar el suero si, tal y como afirma en su libro, era la vía “menos intuitiva”. Esta es la traducción de la respuesta del doctor Bourla: “Era la vía menos intuitiva porque Pfizer tenía mucha experiencia y conocimientos con múltiples tecnologías que podían desarrollar una vacuna, éramos muy buenos con la del adenovirus, con las vacunas de proteínas y muchas otras tecnologías. La tecnología ARNm es con la que teníamos menos experiencia, solo llevábamos dos años trabajando con ella y nunca habíamos entregado un solo producto hasta la fecha, ni vacunas ni otra medicina. Me sorprendí cuando se sugirió seguir esta ruta, lo cuestioné y pedí una justificación. Pero vinieron y estaban muy muy convencidos de que era la vía adecuada porque pensaban que dos años de trabajo junto a BioNTech con la tecnología ARNm, desde 2018, para desarrollar la vacuna de la gripe significaba que la tecnología era suficientemente madura y estábamos en la antesala de entregar un producto. Así que me convencieron, seguí mi instinto. Ellos son muy buenos y tomamos una decisión muy difícil”.

En ninguna parte de la entrevista dice que la vacuna “no estuviera suficientemente probada” y tampoco cuestiona la seguridad de la misma. Puedes leer aquí la transcripción completa de la entrevista.

Las vacunas de ARNm, según las autoridades sanitarias de los EE.UU., “enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos. Esta respuesta genera anticuerpos que nos ayudan a protegernos y evitar enfermarnos a futuro”. El propio consejero delegado de Pfizer afirma en la misma entrevista para el Washington Post que esta tecnología “es la más rápida para reajustar la vacuna” ante las nuevas variantes y permite las inyecciones adicionales, y que, por estas razones, optaron por el uso de la tecnología ARNm.

El Ministerio de Sanidad español publicó un informe en diciembre de 2021 en el que asegura que la vacuna de Pfizer tuvo una efectividad del 90% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19 de pacientes con infección respiratoria.