En redes sociales se difundió un mensaje que decía que “tres médicos jóvenes mueren repentinamente en un pequeño hospital solo días después de la cuarta dosis”. Pero no es cierto. Medios canadienses y el propio hospital desmienten que los fallecimientos sean consecuencia de la administración del fármaco.

Los tres médicos fallecidos formaban parte del hospital Trillium Health Partners. El centro lamentó en la cuenta oficial de Twitter sus pérdidas y, tras las acusaciones de fallecimiento por la cuarta dosis, aclaró que “El rumor que circula en las redes sociales no es cierto. Sus fallecimientos no están relacionados con la vacuna COVID-19". Esto lo reiteró el portavoz del centro, Amit Shilton, a la cadena CTV News Toronto en un artículo el pasado 27 de julio. Además, el medio canadiense explicó que el primero en fallecer, Lorne Segall, murió víctima de un cáncer. Al día siguiente, Stephen Mckenzie falleció tras haber estado “gravemente enfermo”, según contó la propia oficina del doctor, sin detallar la naturaleza de dicha enfermedad. Jakub Sawicki también falleció debido a un cáncer.

“The rumour circulating on social media is simply not true. Their passings were not related to the COVID-19 vaccine.



We ask to please respect their families’ privacy during this difficult time.“