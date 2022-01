El 23 de diciembre se supo que el actor Antonio Resines ingresó en la UCI como consecuencia de las complicaciones generadas por una infección de Covid-19. Las primeras informaciones señalaban que Resines había recibido la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 pero la familia desmintió este extremo poco después. A pesar del desmentido, numerosos mensajes en redes sociales siguen haciendo circular los titulares antiguos en los que se dice que se contagió habiendo recibido la dosis de refuerzo de la vacuna. Se trata de bulos que, en ocasiones, se acompañan de insultos contra el actor por su postura favorable a la vacunación.

Ataques a Antonio Resines

El actor y expresidente de la Academia de Cine Antonio Resines ingresó el día 22 de diciembre en la UCI del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid debido a complicaciones derivadas tras haber contraído la Covid-19. A partir de su ingreso se propagó el mensaje de que Resines ya había recibido la tercera dosis de la vacuna. Este extremo llegó a aparecer publicado en medios de comunicación digitales pero fue desmentido pocas horas después a través de un comunicado de la familia.

Independientemente de este desmentido, numerosos mensajes en redes sociales y grupos de Telegram contrarios a la vacunación han seguido propagando el bulo utilizando capturas de pantalla de las páginas web realizadas antes del comunicado de la familia o negando su veracidad como el que dice: “Algún sicario- sanitario en la familia ???”. Otros atacan directamente a Resines como el que dice: “Pocas veces he deseado lo peor a alguien pero últimamente es un no parar” (3.200 visualizaciones en Telegram) o también otro que afirma: “ESTÁ EN LA UCI CON 3 PINCHAZOS Y NO "A PESAR DE". EL KARMA SIGUE HACIENDO SU TRABAJO” (37.000 visualizaciones en Telegram). El tema “Antonio Resines” estuvo entre los temas más seguidos de Twitter en España durante varias horas del día 23 y estuvo entre los más vistos prácticamente toda la jornada.